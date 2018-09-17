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На этой неделе костромские школьники сразятся на предметных олимпиадах
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На этой неделе костромские школьники сразятся на предметных олимпиадах 

k1news.ru 17 сентября 2018
Фото: k1news.ru
20 сентября в Костроме стартуют предметные олимпиады для школьников. Это первый этап всероссийской олимпиады, он охватит все школы страны, сообщает городская администрация.
Всего же самых умных школьников ждет 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Предметные испытания в Костроме начнутся с информатики. В общей сложности ученики 5-11 классов смогут показать свои знания по 19 предметам. Для 4-классников подготовили задания по математике и русскому языку.
Школьные олимпиады продлятся вплоть до 13 октября. Муниципальный этап ждет победителей с 9 ноября по 15 декабря.
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