На этой неделе костромские школьники сразятся на предметных олимпиадах

20 сентября в Костроме стартуют предметные олимпиады для школьников. Это первый этап всероссийской олимпиады, он охватит все школы страны, сообщает городская администрация.

Всего же самых умных школьников ждет 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Предметные испытания в Костроме начнутся с информатики. В общей сложности ученики 5-11 классов смогут показать свои знания по 19 предметам. Для 4-классников подготовили задания по математике и русскому языку.

Школьные олимпиады продлятся вплоть до 13 октября. Муниципальный этап ждет победителей с 9 ноября по 15 декабря.