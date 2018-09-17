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Абитуриенты МИЭТ выбирают IT-направления
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Абитуриенты МИЭТ выбирают IT-направления 

Префектура Зеленоградского административного округа + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Востребованность технических направлений подготовки в НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда значительно выросла. Об этом сообщила проректор по учебной работе зеленоградского вуза Ирина Игнатова.
— В основном, у ребят приоритетным направлением является IT. Этому способствует ситуация очень динамично развивающихся инновационных направлений, и в том числе, всех направлений, связанных с IT и цифровизацией, — рассказала Ирина Игнатова о ситуации с набором контрактников.
Средний балл приема в МИЭТ 2017 года был увеличен на 2,15%. А в магистратуре зеленоградского вуза стало больше выпускников других вузов. «По разным направлениям процент разный, но по сравнению с прошлым годом, это 83 против 66-ти», — отметила проректор.
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