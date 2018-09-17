Абитуриенты МИЭТ выбирают IT-направления

Востребованность технических направлений подготовки в НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда значительно выросла. Об этом сообщила проректор по учебной работе зеленоградского вуза Ирина Игнатова.

— В основном, у ребят приоритетным направлением является IT. Этому способствует ситуация очень динамично развивающихся инновационных направлений, и в том числе, всех направлений, связанных с IT и цифровизацией, — рассказала Ирина Игнатова о ситуации с набором контрактников.

Средний балл приема в МИЭТ 2017 года был увеличен на 2,15%. А в магистратуре зеленоградского вуза стало больше выпускников других вузов. «По разным направлениям процент разный, но по сравнению с прошлым годом, это 83 против 66-ти», — отметила проректор.