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Подрядчик должен сдать школу в Кольчугино в конце декабря
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Подрядчик должен сдать школу в Кольчугино в конце декабря 

АиФ Владимир + ещё 2 19 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова во время рабочей поездки в Кольчугинский район осмотрела строящуюся среднюю школу №1, сообщает пресс-служба областной администрации.
Школа рассчитана на 550 мест. Это учебное учреждение должно было появиться в Кольчугино еще 25 лет назад, строительство началось, но проект был закрыт из-за отсутствия финансирования. Теперь это здание не соответствует современным стандартам.
Принято решение построить новую школу, а долгострой — реконструировать в 2019 году. Таким образом в Кольчугино появится современный школьный комплекс, полностью удовлетворяющий потребность в учебных местах. Новую школу начали строить в 2017 году, подрядчик должен был сдать объект к сентябрю 2018 года, однако этого не произошло. За невыполнение условий контракта было взыскано 12 млн рублей штрафа.
«Если организация не выполнит все взятые на себя обязательства и не сдаст школу в конце декабря, она будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков, и не будет больше работать ни во Владимирской области, ни где-то еще в стране», — заявила Светлана Орлова.
Общая стоимость объекта составляет более 422 млн рублей.
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