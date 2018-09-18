Подрядчик должен сдать школу в Кольчугино в конце декабря

Школа рассчитана на 550 мест. Это учебное учреждение должно было появиться в Кольчугино еще 25 лет назад, строительство началось, но проект был закрыт из-за отсутствия финансирования. Теперь это здание не соответствует современным стандартам.

Принято решение построить новую школу, а долгострой — реконструировать в 2019 году. Таким образом в Кольчугино появится современный школьный комплекс, полностью удовлетворяющий потребность в учебных местах. Новую школу начали строить в 2017 году, подрядчик должен был сдать объект к сентябрю 2018 года, однако этого не произошло. За невыполнение условий контракта было взыскано 12 млн рублей штрафа.

«Если организация не выполнит все взятые на себя обязательства и не сдаст школу в конце декабря, она будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков, и не будет больше работать ни во Владимирской области, ни где-то еще в стране», — заявила Светлана Орлова.

Общая стоимость объекта составляет более 422 млн рублей.