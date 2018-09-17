Ресурсный центр провёл первое заседание клуба «Мастерство и творчество»

14 сентября 2018 года Ресурсный центр провёл первое в новом учебном году заседание клуба педагогических работников «Мастерство и творчество».

В рамках заседания участники клуба смогли внести предложения по проведению конкурса «Мастерство и творчество» 2018 года. Участники предложили провести первую организационную встречу с кандидатами на участие в конкурсе. Главным событием заседания стало общее решение о направлении педагогов «Воробьевы горы» на конкурс «Педагог года Москвы» в номинации «Педагог дополнительного образования». Участники клуба возьмут на себя не только подготовку участников к главному городскому профессиональному конкурсу, но и окажут необходимую помощь коллегам.