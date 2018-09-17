Юные жители Академического района учатся выращивать цветы и создавать клумбы

В Центре культуры и досуга «Академический» начались занятия в волшебной школе «Цветоведение», целью которых является восстановление связи детей мегаполиса с природой, воспитание бережного и творческого отношения к миру растений.

На одном из первых занятий учащиеся волшебной школы учились создавать красивые клумбы. «Не секрет, что в условиях крупного мегаполиса дети растут вдали от природы. Руководитель студии „Цветоведение“ Инна Норкина на своих занятиях стремится восстановить взаимосвязь человека и окружающей среды. На этот раз мальчишки и девчонки создали своими руками настоящую клумбу», — рассказали о новой школе в центре культуры и досуга «Академический».