Клуб «Мастерство и творчество» провел своё первое заседание

Клуб педагогических работников 14 сентября 2018 «Мастерство и творчество» смог провести свое первое заседание в новом учебном году.

В ходе заседания участники клуба внесли свои предложения по организации и проведению конкурса «Мастерство и творчество» 2018 года. Было предложено по-новому провести первую организационную встречу с кандидатами на участие в конкурсе. Члены клуба готовы с первых шагов создать атмосферу сотворчества, чтобы конкурс стал площадкой профессионального роста педагогов. Ключевым событием заседания стало коллективное решение о направлении педагогов «Воробьевы горы» на конкурс «Педагог года Москвы» в номинации «Педагог дополнительного образования». Члены клуба возьмут на себя не только подготовку участников к главному городскому профессиональному конкурсу, но и окажут необходимую помощь коллегам.