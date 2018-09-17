В Оренбуржье директора школ нарушили закон о госзакупках

В Оренбуржье несколько директоров нарушили законодательство о госзакупках при проведении ремонта образовательных учреждений.

Руководитель одной из школ в Октябрьском районе оштрафована на 25 тысяч рублей за то, что незаконно заключила контракт на ремонт спортивного зала с единственным подрядчиком, без проведения конкурсных процедур. Сумму контракта составила 2 млн 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.