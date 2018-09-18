Панков сообщил о процедуре выбора подрядчика для предуниверсария в Саратове

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, как осуществлялся выбор подрядчика для строительства саратовского предуниверсария.

«Даже уже и не знаю с чего начать. Тогда, как учили старшие, от печки. Какая финансовая информационная индустрия завязана на благородных целях. В частности, на строительстве. Думаю, почему журналисты не хотят правду узнать? Спросить, как было? Опечаленный, прихожу к выводу — многим правда не нужна. И все же разъясню. Кого выбирать подрядчиком на предуниверсарий, было мое предложение. Исходил из простых вещей. Кладка кирпичная, ее делают всего три организации. Березовский, Сеноженская, Писной. Березовский (черт, давно бы фамилию сменил) строит школу в Солнечном, у Писного объектов много. Кстати, консультировался, в том числе, и с рядом других строителей. И ранее видел качественно сданные Сеноженской объекты. Что касается Березовского, набрал много объектов. И вы уже видите — он не тянет. Мягко, очень мягко говоря. И люди задают правильные вопросы — почему в хорошую погоду объект не строился, пока не было дождей. Вместе с тем неоднократно писал о проблемах взаимоотношений власти и строительного комплекса. Чуть позже еще раз скажу пару слов. Выскажу свою позицию по этому вопросу», — пишет Николай Панков.