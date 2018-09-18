Ещё
Панков сообщил о процедуре выбора подрядчика для предуниверсария в Саратове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панков сообщил о процедуре выбора подрядчика для предуниверсария в Саратове 

АиФ + ещё 2 15 часов назад
Фото: АиФ
Депутат Государственной думы Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, как осуществлялся выбор подрядчика для строительства саратовского предуниверсария.
«Даже уже и не знаю с чего начать. Тогда, как учили старшие, от печки. Какая финансовая информационная индустрия завязана на благородных целях. В частности, на строительстве. Думаю, почему журналисты не хотят правду узнать? Спросить, как было? Опечаленный, прихожу к выводу — многим правда не нужна. И все же разъясню. Кого выбирать подрядчиком на предуниверсарий, было мое предложение. Исходил из простых вещей. Кладка кирпичная, ее делают всего три организации. Березовский, Сеноженская, Писной. Березовский (черт, давно бы фамилию сменил) строит школу в Солнечном, у Писного объектов много. Кстати, консультировался, в том числе, и с рядом других строителей. И ранее видел качественно сданные Сеноженской объекты. Что касается Березовского, набрал много объектов. И вы уже видите — он не тянет. Мягко, очень мягко говоря. И люди задают правильные вопросы — почему в хорошую погоду объект не строился, пока не было дождей. Вместе с тем неоднократно писал о проблемах взаимоотношений власти и строительного комплекса. Чуть позже еще раз скажу пару слов. Выскажу свою позицию по этому вопросу», — пишет Николай Панков.
АиФ: последние новости
Факультет Саратовского аграрного университета празднует вековой юбилей Делегация из Саратова едет в школу одаренных детей Смоленской области В СГЮА состоялось заседание регионального Совета ректоров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20380
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2016
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение