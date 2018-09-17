Жителям Самары покажут учебник по арифметике Магницкого

Данный экспонат можно увидеть в областной библиотеке

Жители Самары смогут увидеть самый первый учебник по математике — «Арифметику» Леонтия Магницкого. По этой книге учили во всех учебных заведениях России

Леонтий Филиппович Магницкий — преподаватель математики в Школе математических и навигацких наук в Москве (с 1701 по 1739), автор первого в России учебного пособия по математике.

Книга вышла в свет в 1703 году и состоит из двух частей. В первой части учебника излагаются простейшие арифметические действия, задачи, дроби, прогрессии и корни. Вторая часть представляет собой сборник по алгебре, геометрии, тригонометрии, навигации, географии и космографии.

— Леонтий Магницкий фактически стал не только первым математиком, но и одним из первых астрономов России, — рассказали в Министерстве культуры Самарской области. — Он создал своего рода энциклопедию, в основу которой легли математика, геодезия, навигация и астрономия.

Выставка «Арифметики» продлится до 30 сентября в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки.