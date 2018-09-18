ГИА по биологии и географии сдают школьники в резервный день

В дополнительный период девятиклассники сдают экзамены по биологии и географии. На экзамены сегодня зарегистрированы 27 выпускников.

Всего на территории области 18 сентября будут работать 12 пунктов проведения экзаменов. На выполнение заданий по биологии дается 3 часа. На экзамен по географии на час меньше. Ученики могут взять линейку, непрограммируемый калькулятор и географические атласы 7, 8, 9 классов.

Напомним, экзамены в дополнительный период сдают выпускники, которые в предварительные или основные сроки не проходили испытание или получили неудовлетворительную оценку.