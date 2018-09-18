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ГИА по биологии и географии сдают школьники в резервный день
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ГИА по биологии и географии сдают школьники в резервный день 

Вологда.рф + ещё 1 20 часов назад
Фото: Вологда.рф
В дополнительный период девятиклассники сдают экзамены по биологии и географии. На экзамены сегодня зарегистрированы 27 выпускников.
Всего на территории области 18 сентября будут работать 12 пунктов проведения экзаменов. На выполнение заданий по биологии дается 3 часа. На экзамен по географии на час меньше. Ученики могут взять линейку, непрограммируемый калькулятор и географические атласы 7, 8, 9 классов.
Напомним, экзамены в дополнительный период сдают выпускники, которые в предварительные или основные сроки не проходили испытание или получили неудовлетворительную оценку.
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