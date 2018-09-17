В школе №1259 пройдет акция «Стань участником ГТО» и соревнования

22 сентября школа №1279 проведет мероприятия по челночному бегу 3x10 метров и бегу на дистанции 30, 60,1000, 2000 и 3000 метров. Участники пройдут испытания в виде поднятия туловища из положения лежа на спине, прыжков в длину с места, метанию мяча/гранаты (в цель или на дальность).

Также спортсмены сделают наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, подтягивание на высокой перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре.

Школьники, родители и педагоги приглашаются к 10.00 по адресу: Одесская, дом 13, на стадион. В случае неблагоприятных погодных условий, мероприятие будет перенесено в спортивный зал.

В этот же день будет проводиться акция «Стань участником ГТО», которую организуют для привлечения внимания учеников и остального населения к регистрации в Автоматизированной информационной системе АИС ГТО (сайт gto.ru) для получения Уникального идентификационного номера (УИН) и выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

В школе организуют пункт (место, кабинет) для регистрации обучающихся и населения в АИС ГТО в день проведения спортивного праздника. Дополнительная информация на официальной странице школы в разделе ВСФК ГТО и учителей физической культуры.