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ОНФ предлагает проводить экзамен для будущих учителей
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ОНФ предлагает проводить экзамен для будущих учителей 

РИА Новости + ещё 8 17 сентября 2018
Фото: Fotolia / Студенты во время экзамена
Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство предложения в национальный проект "Образование", в частности, эксперты предлагают проводить экзамен для будущих учителей, сообщила пресс-служба ОНФ.
"Общероссийский народный фронт направил в правительство предложения в национальный проект "Образование", который разрабатывается в рамках "суперуказа" президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина. Одна из инициатив касается введения профессионального экзамена, который позволит определить, насколько будущий учитель готов к педагогической деятельности", — говорится в сообщении.
По мнению модератора площадки ОНФ "Образование Андрея Милёхина, профессиональный экзамен "позволит начинающему педагогу выстроить планы своего профессионального развития".
"Он станет проверкой сформированности у выпускника компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, оценки его способности и готовности к будущей педагогической деятельности", — цитирует пресс-служба движения слова Милёхина.
Он добавил, что ключевым элементом действующей модели аттестации выступает оценка образовательных результатов учащихся — это один их главных результатов деятельности педагога. "Однако такая оценка не всегда определяет вклад именно аттестуемого учителя в эти результаты, а главное — не определяет уровень владения профессиональными компетенциями педагога, перспективы дальнейшего развития и роста", — уточнил эксперт ОНФ.
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