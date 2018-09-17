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МИЭТ запускает 15 программ для подготовки специалистов по «цифровым органам чувств»
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МИЭТ запускает 15 программ для подготовки специалистов по «цифровым органам чувств» 

ТАСС + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: Наше Силино
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет «МИЭТ» открывает 15 междисциплинарных образовательных программ для подготовки специалистов в области сенсорики, которая является основой робототехники и интернета вещей, обучение будет проходить на базе Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом в понедельник сообщает проектный офис НТИ Российская венчурная компания (РВК) .
Сенсорика — базовая технологическая компетенция, обеспечивающая «органы чувств» для цифровых систем — одна из технологий, которая, предположительно, будет определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Сенсорика является основой робототехники и интернета вещей. По прогнозам экспертов, совокупный объем этих рынков к 2025 году составит $4,3 трлн, а количество подключенных устройств — около 10 млрд штук.
"Национальный исследовательский университет «МИЭТ» открывает 15 междисциплинарных образовательных программ повышения квалификации для студентов и аспирантов в 2018-2019 учебном году. В вузе начнут готовить студентов по профилям: проектирование чувствительных элементов для сенсоров, технологии 5G, сенсоры, связанные с биомедицинскими системами, а также радиоэлектроника и автоматизация", — говорится в сообщении.
Новые образовательные программы рассчитаны на студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Отмечается, что подготовка специалистов будет проходить на базе Центра компетенций НТИ «Технологии сенсорики».
Центр компетенций на базе НИУ «МИЭТ» (Национальный исследоваательский университет «Московский институт электронной техники») создан для развития научной и производственной кооперации успешных игроков российского высокотехнологичного рынка. Для этого на базе университета сформирован консорциум, в который вошли ученые университета, представители бизнес-сообщества и объединенных предприятий. Среди основных партнеров центра: ТУСУР, «Сколтех», "Камаз", АО «Российская электроника», ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, НПП «Исток им. Шокина».
Центры компетенций НТИ — это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ, среди которых большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с крупнейшими технологическими компаниями. Всего по результатам двух конкурсов отобраны 14 Центров компетенций НТИ.
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