Встреча митрополита Ювеналия с министром образования Подмосковья Мариной Захаровой прошла под Чеховым

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий встретился с министром образования Московской области Мариной Захаровой. Вместе они посетили Вознесенскую Давидову пустынь под Чеховом.

Источник фото: телеканал «360»

В монастыре прошла традиционная встреча с директорами вузов, колледжей, школ и детских садов Московской области. В обсуждении приняли участие 350 человек. Стороны затронули тему духовного воспитания молодежи.

Речь зашла о сотрудничестве русской православной церкви с образовательными учреждениями. В качестве примера постоянно приводилась Вознесенская Давидова пустынь. Обители более 500 лет. Сейчас это процветающий монастырь с воскресной школой для детей и подростков. Также в обители хорошо налажена паломническая служба и центр помощи для многодетных семей и неимущих граждан.

«Слава Богу, опыт который существует в соработничестве между монастырем и образованием чеховского городского округа дает положительные плоды. Он дает правильные плоды, и сегодня у нас есть результаты, за которые мы можем радоваться, за которые мы можем благодарить Бога», — сказал Игумен Сергий.

Источник фото: телеканал «360»

«Вообще эти встречи традиционные. Мы уже более 16 лет соработничаем, Минобразованием и московской епархией РПЦ, поэтому это для нас уже не просто мероприятие — это жизнь, которая существует сегодня и самое главное это воспитание детей», — сказала Марина Захарова,

Во время встречи владыка Ювеналий наметил мероприятия, которые будут проходить при поддержке РПЦ. Имеются в виду выставки, встречи, праздники и конференции для школьников.