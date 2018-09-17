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Встреча митрополита Ювеналия с министром образования Подмосковья Мариной Захаровой прошла под Чеховым
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Встреча митрополита Ювеналия с министром образования Подмосковья Мариной Захаровой прошла под Чеховым 

360tv.ru + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий встретился с министром образования Московской области Мариной Захаровой. Вместе они посетили Вознесенскую Давидову пустынь под Чеховом.
Источник фото: телеканал «360»
В монастыре прошла традиционная встреча с директорами вузов, колледжей, школ и детских садов Московской области. В обсуждении приняли участие 350 человек. Стороны затронули тему духовного воспитания молодежи.
Речь зашла о сотрудничестве русской православной церкви с образовательными учреждениями. В качестве примера постоянно приводилась Вознесенская Давидова пустынь. Обители более 500 лет. Сейчас это процветающий монастырь с воскресной школой для детей и подростков. Также в обители хорошо налажена паломническая служба и центр помощи для многодетных семей и неимущих граждан.
«Слава Богу, опыт который существует в соработничестве между монастырем и образованием чеховского городского округа дает положительные плоды. Он дает правильные плоды, и сегодня у нас есть результаты, за которые мы можем радоваться, за которые мы можем благодарить Бога», — сказал Игумен Сергий.
Источник фото: телеканал «360»
«Вообще эти встречи традиционные. Мы уже более 16 лет соработничаем, Минобразованием и московской епархией РПЦ, поэтому это для нас уже не просто мероприятие — это жизнь, которая существует сегодня и самое главное это воспитание детей», — сказала Марина Захарова,
Во время встречи владыка Ювеналий наметил мероприятия, которые будут проходить при поддержке РПЦ. Имеются в виду выставки, встречи, праздники и конференции для школьников.
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