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Опасный провал рядом со школой в Ленинском районе обнесли забором
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Опасный провал рядом со школой в Ленинском районе обнесли забором 

ngs.ru 17 сентября 2018
Фото: ngs.ru
Власти отчитались о ремонте тротуара у школы № 187 в Ленинском районе Новосибирска — по информации муниципалитета, яму заделают асфальтом уже сегодня, 17 сентября.
«Провал образовался над коллектором ливневой канализации вследствие разрушения смотрового колодца», — пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.
Ремонтные работы на месте завершены 14 сентября. Асфальт на месте восстановят не позднее понедельника, 17 сентября.
К утру понедельника яма ещё оставалась — читатель Валерий прислал в редакцию НГС фотографию с места провала. «Без комментариев. Смотрите сами», — коротко прокомментировал ситуацию читатель.
О том, что на тротуаре у школы № 187 появилась глубокая яма, стало известно 11 сентября. Тогда в администрации школы сообщили, что о провале ничего не знают.
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