В ДВФУ открылся первый российский офис японского университета Токай

ТАСС , 17 сентября. Представительство японского университета Токай открыто в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщается в понедельник на сайте ДВФУ.

"Представительство университета Токай ( Япония ) открыто в Дальневосточном федеральном университете. Работа постоянного офиса зарубежного вуза позволит сторонам активнее развивать образовательное и научное сотрудничество, обмениваться студентами и преподавателями. В ближайшее время также будет открыто представительство ДВФУ в кампусе университета Токай в Токио", — говорится в сообщении.

Первый российский офис японского вуза стал его шестым зарубежным представительством.

"Теперь, когда связи между нашими странами выходят на новый уровень, можем развивать новые проекты. Данный офис является прямым доказательством того, что между ДВФУ и университетом Токай сложились прочные и долгосрочные связи. Также этот офис могут использовать и другие университеты для развития российско-японских отношений", — цитирует пресс-служба ректора университета Токай Киёси Ямаду.

ДВФУ и университет Токай являются партнерами с 1989 года. В 2017 году университеты совместно открыли в кампусе ДВФУ международный клуб дзюдо. В 2018 году стартовала масштабная обменная программа, в рамках которой Владивосток посетило исследовательское судно университета Токай «Босэй Мару» с 80 японскими студентами и преподавателями. Также вузы планируют запустить двудипломные программы, проводить совместные исследования в области изучения климата, геномной медицины, лазерных технологий, юриспруденции.