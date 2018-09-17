Ещё
В ДВФУ открылся первый российский офис японского университета Токай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДВФУ открылся первый российский офис японского университета Токай 

ТАСС 17 сентября 2018
ТАСС, 17 сентября. Представительство японского университета Токай открыто в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщается в понедельник на сайте ДВФУ.
"Представительство университета Токай (Япония) открыто в Дальневосточном федеральном университете. Работа постоянного офиса зарубежного вуза позволит сторонам активнее развивать образовательное и научное сотрудничество, обмениваться студентами и преподавателями. В ближайшее время также будет открыто представительство ДВФУ в кампусе университета Токай в Токио", — говорится в сообщении.
Первый российский офис японского вуза стал его шестым зарубежным представительством.
"Теперь, когда связи между нашими странами выходят на новый уровень, можем развивать новые проекты. Данный офис является прямым доказательством того, что между ДВФУ и университетом Токай сложились прочные и долгосрочные связи. Также этот офис могут использовать и другие университеты для развития российско-японских отношений", — цитирует пресс-служба ректора университета Токай Киёси Ямаду.
ДВФУ и университет Токай являются партнерами с 1989 года. В 2017 году университеты совместно открыли в кампусе ДВФУ международный клуб дзюдо. В 2018 году стартовала масштабная обменная программа, в рамках которой Владивосток посетило исследовательское судно университета Токай «Босэй Мару» с 80 японскими студентами и преподавателями. Также вузы планируют запустить двудипломные программы, проводить совместные исследования в области изучения климата, геномной медицины, лазерных технологий, юриспруденции.
ТАСС: последние новости
ОНФ предлагает ввести для будущих учителей единый экзамен на профпригодность СВФУ и Харбинский политехнический университет запустят совместные магистерские программы Информатика на краю света. Как учителя из мегаполисов уезжают работать на Чукотку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2024
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20381
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение