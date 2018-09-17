Проекты Свердловской области отмечены в числе лучших по итогам Российско-Германского года регионально-муниципальных партнерств

В частности, отмечен проект министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Фонда Эберхарда Шека по развитию профессионального образования и культурных связей между народами России и Германии. На базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства совместно с Фондом Эберхарда Шека реализованы три инновационных образовательных проекта. Общие цели проектов были едины и заключались в изменении уровня подготовки специалистов в системе профессионального образования Свердловской области до сопоставимого с европейским. Первые два проекта были направлены на модернизацию подготовки специалистов для строительной отрасли Свердловской области и Российской Федерации, задача третьего проекта состояла во введении новых программ подготовки специалистов по направлениям «Окраска автомобилей» и «Кузовной ремонт», обучение по которым в системе профессионального образования не осуществлялось.

«Система образования в Свердловской области ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение новых моделей профессионального образования, обновление образовательных программ, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности. За годы партнерства подготовлено и выпущено на предприятия Свердловской области более 1500 человек. Высокое качество подготовки подтверждено внешней экспертизой немецких партнеров. Результаты вхождения выпускников в профессиональную среду свидетельствуют о их способности быстро адаптироваться на предприятиях», — сказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов , отметив, что результаты международного сотрудничества имеют положительное значение не только для Уральского колледжа технологий и предпринимательства, который занял хорошую конкурентную позицию на рынке образовательных услуг, но и для системы профессионального образования региона и России в целом.

По итогам Российско-Германского Года регионально-муниципальных партнерств отмечен совместный проект Свердловской филармонии и фирмы RCCR Projects GmbH «Летняя оркестровая академия», который реализуется с 2014 года при поддержке губернатора Свердловской области и министерства иностранных дел Германии.

«Эта награда подчеркивает, что продвижение германо-российского диалога на муниципальном уровне сегодня важнее, чем когда-либо. Гражданский диалог есть и остается успешным, особенно в периоды политических разногласий в наших странах», — считает председатель правления Германско-Российского Форума Маттиас Платцек

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский — один из инициаторов создания Международной молодежной Летней оркестровой академии — видит в ней не только профессиональный практикум, но и возможность нашим зарубежным гостям открыть для себя Россию, познакомиться с ее культурой и историей. В программе Академии, помимо репетиций и мастер-классов, — концертные выступления в Екатеринбурге, Ревде, Краснотурьинске, Алапаевске и Берлине, творческие встречи после концертов и автограф-сессии, дискуссионная встреча со студентами Екатеринбургской академии современного искусства, экскурсии в Екатеринбурге и городах области, теле— и радиоэфиры.

По словам директора RCCR Projects GmbH Татьяны Рексрот, контакты молодежи, возможность общаться друг с другом — самое важное, существующее сейчас в нашем мире. Из профессионального общения вырастает очень качественное человеческое общение.

Всего по итогам Российско-Германского Года регионально-муниципальных партнерств было отмечено 30 проектов. На церемонию награждения были приглашены более 500 представителей-участников общин и инициатив гражданского общества.