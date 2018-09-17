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Среднее образование в Сайгоне может стать бесплатным
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Среднее образование в Сайгоне может стать бесплатным 

Вьетнам сегодня 17 сентября 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Народный комитет города предложил министерству финансов сделать среднее образование в Сайгоне бесплатным
С предложением вышел городской департамент образования. Департамент финансов поддержал его и предложил оплачивать среднее образование в Сайгоне из городского бюджета.
Хо Сынь Ань из Педагогического университета Хошимина поддержал инициативу. По его мнению, платность средних школ тормозит развитие образования в городе.
На данный момент Сайгон взимает плату согласно декрету 86/2015. Учащиеся из 19 городских округов платят 100 000 донгов в месяц. В более отдаленных районах родители отдают за учебу детей 85 000 донгов.
Источник: DTInews
Перевод: Никита Гребенников
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