Среднее образование в Сайгоне может стать бесплатным

Народный комитет города предложил министерству финансов сделать среднее образование в Сайгоне бесплатным

С предложением вышел городской департамент образования. Департамент финансов поддержал его и предложил оплачивать среднее образование в Сайгоне из городского бюджета.

Хо Сынь Ань из Педагогического университета Хошимина поддержал инициативу. По его мнению, платность средних школ тормозит развитие образования в городе.

На данный момент Сайгон взимает плату согласно декрету 86/2015. Учащиеся из 19 городских округов платят 100 000 донгов в месяц. В более отдаленных районах родители отдают за учебу детей 85 000 донгов.

Источник: DTInews