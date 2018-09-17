Омских школьников увезут в Крым готовиться к ЕГЭ

Школьников будут готовить к аттестации по стандартам МГУ . На днях завершилась бизнес-миссия омских официальных и деловых кругов в Республике Крым . Как сообщили в городской администрации, глава департамента экономической политики мэрии Омска Ольга Парфёнова и руководитель аналогичного департамента администрации Симферополя Екатерина Савичева подписали план мероприятий о совместной деятельности на 2018-2019 годы.

Документ в частности подразумевает сотрудничество между учебными заведениями Омска и Симферополя. Это совместное участие в различных молодёжных мероприятиях и визит крымских предпринимателей на омский бизнес-форум. Кроме этого, севастопольские партнёры готовы принимать омских школьников в летнем лицее. Там проводится подготовка к ЕГЭ по стандартам МГУ.