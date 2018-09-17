Студент башкирского вуза стал послом русского языка в мире

Молодой человек оказался знатоком русского языка

С почти неделю в Оренбурге шёл Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Более 800 российских и иностранных студентов, включая молодых соотечественников, проживающих за рубежом, приехали потягаться в знании великого и могучего. За эти дни были проведены познавательные лекции и творческие встречи с действующими послами русского языка.

В рамках форума прошёл очный этап отбора новых послов русского языка и из 86 участников победу одержали 42 человека из разных городов России. В числе которых и студент 2 курса БГПУ имени Акмуллы Максим Иванов , будущий преподаватель английского языка и русского как иностранного.

— Поздравляем Максима с внушительной победой. Впереди у студента обучение по программе подготовки в послов в Государственном Институте им. А. С. Пушкина, новые встречи и знакомства в экспедициях за рубежом и в регионах России, — отметили в городской администрации.