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Студент башкирского вуза стал послом русского языка в мире
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Студент башкирского вуза стал послом русского языка в мире 

ufa1.ru 17 сентября 2018
Фото: ufa1.ru
Молодой человек оказался знатоком русского языка
С почти неделю в Оренбурге шёл Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Более 800 российских и иностранных студентов, включая молодых соотечественников, проживающих за рубежом, приехали потягаться в знании великого и могучего. За эти дни были проведены познавательные лекции и творческие встречи с действующими послами русского языка.
В рамках форума прошёл очный этап отбора новых послов русского языка и из 86 участников победу одержали 42 человека из разных городов России. В числе которых и студент 2 курса БГПУ имени Акмуллы Максим Иванов, будущий преподаватель английского языка и русского как иностранного.
— Поздравляем Максима с внушительной победой. Впереди у студента обучение по программе подготовки в послов в Государственном Институте им. А. С. Пушкина, новые встречи и знакомства в экспедициях за рубежом и в регионах России, — отметили в городской администрации.
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