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Школа в Октябрьском районе осталась без воды и отменила занятия
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Школа в Октябрьском районе осталась без воды и отменила занятия 

ngs.ru + ещё 1 16 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 18 сентября, в школе № 206 на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска отменили занятия — всех школьников отправили по домам из-за того, что в здании отключили холодную воду.
«Сегодня нет воды, сегодня день самоподготовки. Идут ремонтные работы», — прокомментировала ситуацию корреспонденту НГС заместитель директора по воспитательной работе Оксана Черницева.
Как рассказала Оксана Черницева, занятия отменили всего на один день — завтра дети вернутся в классы. Причина отсутствия воды — замена задвижки в трубопроводе в одном из соседних жилых домов, указано на муниципальном портале.
«Там плановые работы — за 10 дней все предупреждены. Там просто обычная врезка задвижки», — пояснил корреспонденту НГС начальник диспетчерской службы МУП «Горводоканал» Сергей Зубков.
По словам Сергея Зубкова, провести ремонт во вне учебное время не получается — в любом случае воду приходится отключать на сутки.
«Не получится. В субботу — тоже рабочий день, а в воскресенье мы не успеваем. И потом — это не все так просто, это же большая работа, она готовится очень долго. Поэтому мы готовили долго, и поэтому предупредили всех за 10 дней», — объяснил Сергей Зубков.
В начале сентября в школах Новосибирска отменяли и сокращали уроки накануне дня выборов — тогда в нескольких школах проводили Дни Здоровья.
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