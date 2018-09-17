Ещё
Внедрение новаций в систему образования: электронная школа стала реальностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внедрение новаций в систему образования: электронная школа стала реальностью 

Вечерняя Москва 17 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Внедрение новаций в систему образования и реализацию городского проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) депутаты обсудят этой осенью.
В библиотеке МЭШ для учителей доступны порядка 25 тысяч сценариев уроков в электронном формате. С этого учебного года доступ к виртуальным урокам открыт для детей, которые проходят обучение на дому.
— Мы отслеживаем каждый этап реализации этой программы. Планируем провести ряд заседаний комиссии Мосгордумы по образованию, с участием депутатов, представителей исполнительной власти, экспертов, чтобы обсудить процесс реализации и перспективы проекта, — рассказал председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев. Создание цифровой среды ранее обсуждалось на II Московском международном форуме «Город образования».
— Мы приглашаем к нам в школы коллег из российских городов и стран мира, чтобы поделиться результатами работы, обменяться опытом, — сказала депутат Мосгордумы Надежда Перфилова.
Вечерняя Москва: последние новости
Юные изобретатели упрощают жизнь взрослым Александр Кибовский: Детское творчество развиваем системно Олимпиады позволяют детям раскрыть свои способности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2024
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20381
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение