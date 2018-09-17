Внедрение новаций в систему образования: электронная школа стала реальностью

Внедрение новаций в систему образования и реализацию городского проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) депутаты обсудят этой осенью.

В библиотеке МЭШ для учителей доступны порядка 25 тысяч сценариев уроков в электронном формате. С этого учебного года доступ к виртуальным урокам открыт для детей, которые проходят обучение на дому.

— Мы отслеживаем каждый этап реализации этой программы. Планируем провести ряд заседаний комиссии Мосгордумы по образованию, с участием депутатов, представителей исполнительной власти, экспертов, чтобы обсудить процесс реализации и перспективы проекта, — рассказал председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев . Создание цифровой среды ранее обсуждалось на II Московском международном форуме «Город образования».