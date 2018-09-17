Родители носящих платки школьниц арестованы в Казахстане

Родители нескольких школьниц арестованы за то, что их дочки пришли в школу в платках в Казахстане . Трое отцов должны отбыть административный арест от трёх до пяти суток.

Такую меру родителям назначил Актюбинский областной суд за то, что они «пытались завести своих дочерей на уроки в одежде, не соответствующей школьным порядкам», да к тому же угрожали учителям. Прямо не говорится, но речь, скорее всего, идёт о платках, которые запрещены в школах, сообщает издание «Азаттык».

Девочки учатся в школе № 31, руководство которой поведало журналистом, что в прошлом году на занятия пришли в платках 13 девочек. Учителя попросили их снять платки, так как это требования к школьной форме, но согласилась на это только одна ученица. Родители других школьниц каждый день стали приходить в школу, поднимать шум, угрожать учителям.

По данным областного департамента по делам религий, сейчас в регионе 50 таких учениц, в основном, ученицы начальных классов. В прошлом году в платках пришли 340 школьниц, которых из-за этого не пустили на занятия. После бесед и разъяснений большинство родителей разрешили дочерям снять платки, но четыре школьницы из-за пропусков уроков остались на второй год.

В Туркестанской области за нарушение требований к форме были оштрафованы 20 родителей, штраф составил примерно $30. Конфликты между родителями и учителями дошли до того, что недавно было возбуждено уголовное дело по факту получения угроз директором одной из школ.