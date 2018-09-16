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В Тверской области детей учат правилам дорожного движения
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В Тверской области детей учат правилам дорожного движения 

tvernews.ru 16 сентября 2018
Фото: tvernews.ru
С 28 августа по 30 сентября в Тверской области продолжается месячник по безопасности дорожного движения для учащихся образовательных учреждений региона. Сотрудники ГИБДД совместно с администрациями муниципальных образований подготовили план мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием детей, — сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.
В первую неделю месячника для детей младшего возраста провели квесты, дидактические игры, конкурсы и обучающие занятия на знание правил дорожного движения, дорожных знаков, сигналов светофора.
Например, в начальной школе №17 Твери прошло занятие по правилам дорожного движения с использованием мобильного городка для учащихся 2-го класса.
В образовательных учреждениях организовали и дополнили уголки безопасности дорожного движения. Школьникам выдали светоотражающие элементы на одежду.
Со старшеклассниками проводятся беседы с участием инспекторов ГИБДД. В школе №5 Кашина в ходе встречи с инспектором ребят познакомили с правилами передвижения на транспортных средствах, в частности скутере, и напомнили об административной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения.
Инспекторы ГИБДД посещают родительские собрания и проводят беседы с родителями.
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