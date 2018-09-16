В Красноярской школе появится специализированный юнармейский класс

На сегодняшний день на территории края в «Юнармии» уже состоит свыше 3500 человек, работают 59 местных штабов в 61 муниципальном образовании.

В рамках соглашения в школе появится специализированный профильный юнармейский класс. В нем с ребятами будут проводиться занятия по военно-прикладной подготовке, совещания по вопросам развития юнармейского движения. Кроме того, после подписания соглашения о сотрудничестве руководители регионального отделения «Юнармии» организовали для школьников открытый урок. В настоящее время в школе №97 Красноярска открыты несколько юнармейский отрядов, которые являются активными участниками городских мероприятий в рамках развития патриотизма и профильных юнармейских смен.

На сегодняшний день на территории Красноярского края в «Юнармии» состоит свыше 3500 человек, работают 59 местных штабов в 61 муниципальном образовании.