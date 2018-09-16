Директора частных школ Уфы попросили поддержки у городских властей

Директора 8 частных школ Уфы пожаловались на трудности в получении аренды помещений. Это тормозит развитие рынка платного образования: около 50% потенциальных клиентов попросту негде обучать. ГорОбзор.ру выслушал также мнение властей на этот счет.

Отсутствие помещений — тормоз для развития

Учредитель одной из частной школ Уфы Константин Миняев высказывает консолидированное мнение участников рынка. Говорит, что отсутствие помещений для платных образовательных организаций — серьезный тормоз для развития всей отрасли. В качестве доказательств он ведет расчет. За аренду своей школы он платит 2 млн рублей в год. При этом стоимость обучения в месяц одного ученика выходит в порядка 100 тысяч рублей или 1,2 млн рублей в год. Однако стоимость могла бы быть ниже. Но даже при текущем прейскуранте потенциальных клиентов приходится отсеивать, говорит он.

— Самая большая проблема, которая нас тормозит: помещения. У меня есть мечта — открыть школу для старшего звена, это где-то 500 кв. м. Лицензия на образовательную деятельность накладывает массу требований — от наличия спортзала до количества кв. метров на одного ученика. У меня было 78 заявлений в первый класс, приняли 30, потому что больше нам просто негде посадить, по нормативам мы забиты до отказа. Нам еще повезло, в 1993 году мы арендовали у города дом детского творчества, то есть помещение, специально построенное под образовательные цели. Наши коллеги вынуждены искать подобные здания, которых почти нет, или перестраивать, приспосабливать, вкладывая огромные деньги. Если власти не обратят внимания на эту потребность, частные школы просто негде будет открывать. «Бум» частных детских садов возник после того, как Роспотребнадзор снизил требования к помещениям — садики начали появляться в коттеджах, в квартирах, но со школами так не получится, — рассказал он.

К частным школам — жесткие требования

ГорОбзор.ру в Управлении имущественных и земельных отношений Уфы объяснили, почему возникают такие сложности. Главная причина — нехватка помещений, которые соответствовали бы нормам, предъявляемые к зданиям образовательных учреждений.

— Все инстанции, которые согласуют образовательную деятельность, они предъявляют определенные требования. В муниципальном фонде на сегодняшний день остались помещения, в основном, подвальные и цокольные. Конечно, если мы находим первые этажи, мы стараемся сразу же предложить их образовательным учреждениям. Но опять-таки не все они подходят. Некоторые помещения требуют больших затрат, чтобы привести их в надлежащий вид, который соответствует образовательной деятельности, — пояснила замначальника управления Тамара Пушкарева.

Чтобы открыть частную школу необходимо, чтобы здание находилось в отдалении от дорог, гаражей, автосервисов и других транспортных объектов, прилегающая территория должна быть минимум на 50% засажена деревьями или кустарниками, высота помещений — не менее 3,6 метров, спортзала — не менее 6, площадь классов должна составлять не менее 2,5 квадратных метров на ученика, в школе обязательно должны быть оборудованы: раздевалка, спортзал и медкабинет, раздельные туалеты для мальчиков и девочек должны быть предусмотрены на каждом этаже. Это малая часть того, что должно быть соблюдено при открытии частной школы. У городской администрации просто не таких помещений на сегодняшний день.

Мнение экспертов

Агент по коммерческой недвижимости Денис Ардисламов прокомментировал ГорОбзор.ру сложившуюся ситуацию. Он признает, что найти помещение тяжело, но вполне реально.

— На данный момент рынок коммерческой недвижимости достаточно широк и вакантных помещений, которые ожидают своих арендаторов, много. Возможно, не попадает в цель одна из характеристик, предъявляемые к помещениям для образовательных учреждений, не хватает площади, например, или цена не устраивает. Если нужен конкретный точечный удар поиска определенного помещения, риелторы могут помочь. Помещение по данному направлению можно арендовать в пределах 500 — 850 рублей за квадратный метр. Требования предъявляются высокие к таким помещениям, — сказал Ардисламов.

Экономист Александр Филиппов считает, что развитие частных школ зависит от востребованности получения самого образования.

— Например, предположим, что я знаю шумерский язык. С одной стороны, это колоссальное знание, с другой, это никому не нужно. Насколько образование востребовано, настолько и частные школы экономически востребованы. Это тесно связано с экономикой и развитием технических специальностей, это требует подготовку специалистов. А пока экономика стагнирует, то и стагнирует образовательный рынок. Уфа — среднестатистический город России. Пока экономика сырьевая, достаточно обычного какого-то образования. Частные школы ведь занимаются и дополнительным образованием, которое в развитой экономике должно всю жизнь продолжаться. Частные школы характерны для высокотехнологичной экономики, а у нас она сырьевая, — говорит он.

Напомним, что администрация Уфы выделяет субсидии негосударственным образовательным организациям, которые позволяют частникам оплачивать труд сотрудников, покупать учебники и пособия, а также игрушки и расходные материалы. На эти цели в 2018 году выделено 58 млн рублей. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования Башкирии Альберт Яримов.

— Данная субсидия предоставляется 22 частным детсадам и 7 школам, имеющим лицензию. По результатам 2017 года на эти цели было использовано более 41 млн рублей — дошкольное образование. По школам — более 10 млн рублей. План на 2018 — до 58 млн, — сказал он.

Как заявил Яримов, для получения субсидий организации должны иметь лицензию и опыт работы не меньше года, а также подтвердить показатели успешной деятельности. К тому же с 2016 года городские власти снизили арендную плату частным образовательным учреждениям — до 75%.

Чем отличаются частные школы от государственных?

На конференции, организованной ИА «Башинформ», прозвучала мысль, что к частным школам сегодня относятся неоднозначно. И чаще всего как к экзотике, однако, рынок частного образования развивается и с каждым годом становится все более востребованным. Директора и учредители частных школ, присутствующие на пресс-конференции, отмечают, что отличительной чертой таких образовательных учреждений является индивидуальный подход к каждому ребенку. Учитывая тот факт, что в 2025 году все школы Башкирии должны перейти на обучение в первую смену, классы будут переполнены. Как отмечают специалисты, у учителя только 20 минут урока уходит, чтобы успокоить и настроить класс на работу. В связи с этим педагог не успевает должным образом объяснить материал каждому ребенку и подстроиться под каждого учащегося. В частных школах малая комплектовка классов, что позволяет детям быть постоянно на виду. Представители частных школ подчеркивают, что они не враги школам муниципальным.

К тому же, многие частные школы работают по особым методикам. В одной из таких учебных организации детям до 6 класса не ставят оценки. Это мотивировано тем, чтобы дети не ставили самоцелью получить хорошую отметку, а получали знания.

Еще одной отличительной чертой частных школ от муниципальных является питание. В частных организациях практикуется индивидуальный подход к меню.

— Сейчас очень много детей аллергиков или детей с диабетом. Мы подходим индивидуально к питанию таких детей. В муниципальных школах привозное питание, не самого лучшего качества, так скажем, — делится своим опытом директор частной школы Алина Абрамова.

К выбору педагогического состава директора школ относятся так же с большим вниманием. Ценятся такие качества, как умение работать с методической базой и проектное мышление. Зарплаты учителей в частных школах колеблются от 30 до 35 тысяч рублей.

Много ли желающих учиться в частных школах?

По словам учредителя одной из крупных частных школ Константина Миняева, с каждым годом желающих получить образование в таких учреждениях становится больше. Такой вывод можно сделать по тому, что желающих поступить в школы стабильно больше, чем мест. Несмотря на миф, что частные школы — это организации только для элиты, в них учатся дети из многодетных и малообеспеченных семей. Для них существуют разные виды льгот. Но основным контингентом являются семьи со средним уровнем дохода. За месяц обучения в частной школе придется заплатить от 12 до 20 тысяч рублей.

Добавим, что в Уфе в новом учебном году 117 тысяч школьников, из них более 8 тысяч будут проходить профильное обучение. На сегодня в Уфе работают 252 детских сада и 128 общеобразовательных учреждения, в том числе 9 центров образования и 9 частных школ.

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