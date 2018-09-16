Во Владикавказе реконструировали детскую железную дорогу 

Вот уже полвека в столице Северной Осетии работает кружок «Юный железнодорожник».
Ребят учат водить поезда на настоящей железной дороге протяжённостью 2,37 км. Так называемая детская дорога имеет узкую колею. Недавно на владикавказской железной дороге привели в порядок здание депо, модернизировали системы наружного освещения и видеонаблюдения. В учебных кабинетах появились тренажёрный зал, новые компьютеры и учебные пособия. Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в кружке — более 600 учеников пятых-одиннадцатых классов. С ребятами занимаются опытные железнодорожники. Уроки бесплатные и проходят раз в неделю. С ноября по апрель ребята изучают теорию, а начиная с мая и до конца лета — практику. В конце каждого учебного года сдают зачёты. Курс обучения детей рассчитан на четыре года. В первый год мальчишки и девчонки знакомятся с железнодорожной инфраструктурой, а уже на втором «курсе» они выбирают специальность. Как правило, те ученики, которые проходят все четыре года обучения, затем поступают в железнодорожные техникумы и вузы. «Этот кружок очень важен, поскольку помогает ребятам в выборе профессии. К тому же ребята, которые обучались четыре года, получают направления в средние и высшие учебные заведения, — рассказывает представитель СКЖД Светлана Моисеева. — Практика показывает, что около 70% выпускников кружка затем работают на железной дороге, причём, как правило, машинистами. Нередко выбирают рабочие и инженерные специальности, не связанные с железной дорогой». По словам Моисеевой, в кружке занимаются много девочек. Некоторые из них хотят в будущем работать машинистами. Увы, сейчас водить поезда разрешают только мужчинам. Тем не менее этой специальности обучают и девочек.