Министр образования Башкирии назвала миграцию выпускников «несмертельным» явлением

«Несмертельным» явлением назвала министр образования Башкирии Гульназ Шафикова миграцию выпусников школ. Ситуацию она прокомментировала на встрече с журналистами, организованной РБК-Уфа. Она пояснила, что считает приоритетным создание условий для возвращения уроженцев региона.

— Если выпускники уезжают учиться в другие регионы, то это не смертельно. Страшно, когда они не возвращаются. Главная наша задача — вернуть в республику молодых специалистов, закончивших обучение. Вопрос требует серьезного рассмотрения, — сказала она.

По данным министра, ежегодно покидают Башкирию около 24% одиннадцатиклассников.

Напомним, весной текущего года Глава региона Рустэм Хамитов поручил региональному правительству и Минобразования принять меры, которые будут способствовать постоянному проживанию молодежи в регионе и предотвращающими их отъезда в другие регионы страны. В частности, он подчеркнул, что необходимо «укреплять вузы, конечно же, создавать рабочие места и, собственно говоря, заниматься мотивацией по-настоящему, а не на бумаге». По данным властей, только Москва и Санкт-Петербург ежегодно принимают до 17 тысяч выпускников из Башкирии. Ранее, в 2016 году, Хамитов заявлял, что отток в эти города молодежи из Башкирии вырос в 4 раза с 2009 года, когда был введен ЕГЭ.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook