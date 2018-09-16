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Министр образования Башкирии назвала миграцию выпускников «несмертельным» явлением
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Министр образования Башкирии назвала миграцию выпускников «несмертельным» явлением 

ГОРОБЗОР.РУ 16 сентября 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
«Несмертельным» явлением назвала министр образования Башкирии Гульназ Шафикова миграцию выпусников школ. Ситуацию она прокомментировала на встрече с журналистами, организованной РБК-Уфа. Она пояснила, что считает приоритетным создание условий для возвращения уроженцев региона.
— Если выпускники уезжают учиться в другие регионы, то это не смертельно. Страшно, когда они не возвращаются. Главная наша задача — вернуть в республику молодых специалистов, закончивших обучение. Вопрос требует серьезного рассмотрения, — сказала она.
По данным министра, ежегодно покидают Башкирию около 24% одиннадцатиклассников.
Напомним, весной текущего года Глава региона Рустэм Хамитов поручил региональному правительству и Минобразования принять меры, которые будут способствовать постоянному проживанию молодежи в регионе и предотвращающими их отъезда в другие регионы страны. В частности, он подчеркнул, что необходимо «укреплять вузы, конечно же, создавать рабочие места и, собственно говоря, заниматься мотивацией по-настоящему, а не на бумаге». По данным властей, только Москва и Санкт-Петербург ежегодно принимают до 17 тысяч выпускников из Башкирии. Ранее, в 2016 году, Хамитов заявлял, что отток в эти города молодежи из Башкирии вырос в 4 раза с 2009 года, когда был введен ЕГЭ.
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