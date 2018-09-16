Project Syndicate (США): Образование в век автоматизации

СЕУЛ — По мере развития цифровых технологий и автоматизации, нарастают страхи по поводу будущего работников. Но конечный результат не обязательно должен быть негативным. Главное — это образование.

Роботы уже выполняют всё большее количество рутинных, повторяющихся заданий, создавая серьёзные проблемы для работников в отдельных отраслях. В Южной Корее , где сейчас самая высокая в мире плотность промышленных роботов (631 робот на 10 тысяч работников), наблюдается снижение занятости в промышленности и высокий уровень молодёжной безработицы. В США , по данным исследования 2017 года, расширение использования роботов негативно влияет на занятость и зарплаты.

Но хотя технологический прогресс, несомненно, уничтожает рабочие места, он одновременно создаёт их. Изобретение моторных транспортных средств привело к ликвидации рабочих мест в сфере производства и управления конными повозками, но возникли миллионы новых рабочих мест, причём не только на автозаводах, но и в смежных отраслях, например, в дорожном строительстве. Недавние исследования показывают, что чистый эффект воздействия автоматизации на занятость позитивен, благодаря новым формам взаимосвязей между отраслями промышленности и расширению спроса.

Проблема сегодня заключается в том, что производство и использование передовых технологий требует новых профессиональных навыков (зачастую более высокого уровня), которые просто невозможно освоить на рабочем месте. В связи с этим, правительствам необходимо гарантировать всем жителям своих стран доступ к высококачественному образованию и программам профессиональной подготовки, которые соответствуют нуждам рынка труда. От исхода этой гонки между технологиями и образованием будет зависеть, удастся ли воспользоваться всеми возможностями, которые открывают важнейшие инновации, и широко распределить выгоды технического прогресса.

Во многих странах технологии вырвались в этой гонке вперёд. Например, наблюдающийся в последнее время рост неравенства доходов в Китае и других странах Восточной Азии стал результатом увеличивающегося разрыва между теми, у кого есть возможность осваивать передовые технологии, и теми, у кого её нет. Впрочем, от несовпадений в паре «образование — рабочее место» страдают страны во всём мире. Отчасти это вызвано тем, что система формального образования не готовит выпускников с профессиональными навыками и технической компетенцией, которые соответствуют потребностям рынка труда.

По данным доклада The Economist Intelligence Unit (EIU), 66% опрошенных руководителей компаний были не удовлетворены уровнем профессиональных навыков молодых сотрудников, а 52% заявили, что недостаток навыков стал помехой для достижения их компанией хороших показателей. Между тем, по данным опроса ОЭСР , 21% работников заявляют, что чувствуют себя излишне образованными для выполняемой ими работы.

Всё это означает, что система формального образования учит работников не тому, что нужно; ей крайне необходима глубокая реформа для содействия получению цифровых знаний и технических умений, а также нерутинных когнитивных и некогнитивных (или «мягких») навыков. К ним относятся, в частности, «четыре К для обучения в XXI веке» — критическое мышление, креативность, коммуникации и коллаборация (то есть сотрудничество). Это те сферы, где у людей сохраняется значительное преимущество перед машинами с искусственным интеллектом.

Данный процесс должен начинаться уже на этапе начального образования, потому что только с сильным фундаментом люди смогут в полной мере воспользоваться преимуществами дальнейшего обучения и профессиональной подготовки. Более того, в экономике будущего эта подготовка вообще не будет никогда прекращаться. Учитывая высокую скорость технического прогресса, потребуется расширить возможности для эффективного обучения в течение всей жизни, с тем чтобы работники могли постоянно обновлять имеющиеся навыки или учиться новым. На всех уровнях системы образования учебные программы должны стать более гибкими и чуткими к изменениям технологий и требований рынка.

Один из потенциальных барьеров на пути подобных подходов — острый дефицит хорошо подготовленных учителей. Например, в странах Африки южнее Сахары на каждого квалифицированного учителя средней школы приходится в среднем примерно 44 ученика; в начальной школе это соотношение ещё хуже — 58 к одному. Формирование качественного преподавательского состава потребует как денежных, так и неденежных стимулов для учителей, а также увеличения инвестиций в их профессиональное развитие.

Это означает, в том числе, что надо обеспечить учителей необходимыми инструментами, позволяющими им в полной мере использовать преимущества информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Сейчас они применяются не слишком широко, несмотря на их большой потенциал, позволяющий гарантировать широкий доступ к непрерывному обучению в течение всей жизни через формальные и неформальные каналы. По данным доклада EIU, лишь 28% опрошенных учеников средней школы сообщили, что в их школах ИКТ-технологии активно используются на уроках.

ИКТ-технологии могут также помочь решить проблему дефицита квалифицированных учителей и других ресурсов в сфере образования, предоставив удалённый доступ к платформам онлайн-обучения. Например, программа OpenCourseWare Массачусетского технологического института даёт студентам во всём мире возможность доступа к некоторым наиболее выдающимся преподавателям на планете.

Всё это указывает на более широкое значение международного сотрудничества. Проблемы в системе образования, вызванные развитием технологий, негативно влияют на всех, поэтому государства мира должны работать вместе над их решением, в частности, с помощью программ обмена для студентов и преподавателей, а также путём строительства и обновления ИКТ-инфраструктуры.

Во всех усилиях по улучшению образования должен делаться акцент на доступности, с тем чтобы люди, начинающие с более слабых экономических позиций или с более низкого уровня навыков, были способны конкурировать на меняющемся рынке труда. Для защиты уязвимых работников в условиях быстрых перемен понадобится также хорошо продуманная и всеобъемлющая система социальной защиты, включающая, например, страхование от безработицы и государственное медицинское страхование.

Революция искусственного интеллекта будет невероятно разрушительной, но она не сделает людей ненужными. Благодаря перестройке систем образования мы сумеем добиться, чтобы технический прогресс сделал нашу жизнь более обнадёживающей и позволяющей самореализоваться и процветать.