Iras (Иран): Как обстоят дела с изучением русского языка в Иране

Соседство Ирана России , долгая история отношений двух стран в культурной, экономической и политической сферах, большой научный потенциал русскоязычных университетов — как гуманитарных, так и технических — особый статус русского языка на постсоветском пространстве и, конечно же, богатая русская литература — всё это послужило причиной появления русистики в Иране. В настоящее время в Иране насчитывается десять кафедр русского языка: пять кафедр в Тегеранском университете, кафедра в Боджнурдском университете и т. д. Также изучением русского занимаются и другие образовательные учреждения.

Соседство Ирана и России, долгая история отношений двух стран в культурной, экономической и политической сферах, большой научный потенциал русскоязычных университетов — как гуманитарных, так и технических — особый статус русского языка на постсоветском пространстве и, конечно же, богатая русская литература — всё это послужило причиной появления русистики в Иране. В настоящее время в Иране насчитывается десять кафедр русского языка: пять кафедр в Тегеранском университете, кафедра в Боджнурдском университете и т.д. Также изучением русского занимаются и другие образовательные учреждения. В целом можно выделить следующие типы учреждений:

1. Университеты

2. Фонды по изучению русского языка, действующие в стенах университетов

3. Научные и литературные общества при университетах

4. Частные образовательные центры

Изучение русского языка в университетах

1) Тегеранский университет

a) Факультет иностранных языков

Динамично развивающиеся отношения РФ и Исламской Республики в научной, экономической и культурной сферах, богатство русского языка и литературы, а также мировое значение теоретических школ русского языкознания подталкивают к простому выводу: необходимость сформировать направление по изучению русского языка в бакалавриате, магистратуре и докторантуре очевидна как никогда. Это направление обязательно должно включать литературоведческий, переводческий и педагогический профили. Задача состоит в том, чтобы обеспечить выпуск высококвалифицированных кадров (преподавателей русского языка и литературы в вузах, исследователей-лингвистов и переводчиков).

Кафедра русского языка Тегеранского Университета, основанная одновременно с вузом, проводит обучение бакалавров по двум направлениям: «Русский язык и литература» и «Практика перевода русского языка». В 2001 году открылись магистерские направления «Русский язык» и «Русский язык и литература». В 2008 году направление по изучению русского языка открылось и в докторантуре (PhD).

b) Факультет мировых исследований

На факультете мировых исследований русский изучают студенты, получающие образование по направлению «Российские, кавказские и центральноазиатские исследования ». Кроме того, многие преподаватели этой кафедры являются выпускниками российских вузов, а значительная часть курсов читается на русском языке. Вот уже шесть лет заведующим кафедрой является доктор политологии Мехди Санаи (действующий посол в РФ — прим. перев.).

Корпус Тегеранского университета

c) Филологический факультет

Здесь русский язык в рамках шести учебных курсов преподаётся студентам магистратуры, обучающимся по программе «История Центральной Азии и Кавказа».

d) Факультет права и политических наук

Магистранты и докторанты этого факультета изучают русский в рамках программы «Центральноазиатские и кавказские исследования».

2) Исламский университет Азад, филиал в северном Тегеране

a) Кафедра перевода русского языка в этом университете была открыта в 1987 году. С самого начала задачей этой кафедры являлось обеспечение рынка труда квалифицированными переводчиками. Срок обучения бакалавров составляет восемь семестров (четыре года). Однако с учётом того, что в иранских школах русский язык не преподаётся, а сами абитуриенты имеют о нём очень смутное представление, кафедрой были открыты курсы довузовской подготовки.

b) Магистерское направление по изучению русского языка было открыто в университете в 2016 году. Студенты имеют право выбирать курсы, которые они хотели бы прослушать: «Перевод исламских текстов» (с персидского на русский), «Психолингвистика» и др.

c) Научный коллектив кафедры в настоящее время составляют пять преподавателей, четверо из которых имеют степень доктора наук. Преподаватели кафедры являются авторами ценных публикаций, посвящённых русскому языку и литературе, методике преподавания и другим исследованиям. Стоит отметить также их переводческую деятельность. Кроме того, учёные часто выступают с докладами как на иранских, так и на зарубежных конференциях.

d) С момента основания кафедры и до 2018 года около 2100 студентов поступили на это направление, 1400 из них успешно выпустились из университета. Выпускники трудоустраиваются переводчиками в МИДе , в военных организациях, исследовательских учреждениях и в частных компаниях; также они занимаются преподаванием.

3) Университет Тарбиат Модарес

В 2000 году в Университете Тарбиат Модарес была открыта кафедра русского языка, на которой первоначально работало два преподавателя. В следующем году — впервые по этому направлению — начался набор студентов в магистратуру, и сейчас на кафедре русского языка учатся как магистранты, так и докторанты.

С 2001 года и до сих пор на дневное отделение магистратуры в среднем поступает восемь человек, а с 2008 года такое же количество проходит по конкурсу и на вечернее отделение. Деятельность кафедры расширилась ещё больше, когда в 2013 году была открыта докторантура, куда поступают примерно четыре человека в год. Таким образом, в настоящее время пять преподавателей ведут курсы у 45 магистрантов и 20 докторантов.

С 2001 года по этому направлению выпустилось уже около 100 магистров.

4) Университет Мазендерана

Университет Мазендерана готовит специалистов по русскому языку в рамках переводческого направления.

5) Мешхедский университет имени Фирдоуси

В Университете им. Фирдоуси, крупнейшем вузе на северо-востоке Ирана, кафедра русского языка начала свою работу в 2005 году. В тот год на бакалавриат по направлению «Практика перевода русского языка» были зачислены первые 20 студентов. Важно подчеркнуть, что благодаря усилиям кафедры университет располагает богатейшей библиотекой по русистике и русскоязычной литературе в Иране, в которую поступают самые современные учебные пособия. Мешхедским профессорам в этом деле активно помогали их российские коллеги.

Лингафонный кабинет с современным оборудованием позволяет проводить устные и письменные экзамены на международном уровне.

Научные кадры кафедры русского языка являются лучшими выпускниками как иранских, так и зарубежных университетов. Помимо активного членства и выступлений в научных обществах, профессора кафедры опубликовали большое количество статей, монографий и учебных пособий.

В настоящее время на бакалавриате по программе «Русский язык и литература» учатся 110 человек.

Стоит отметить и то, что процент выпускников этой кафедры довольно высок среди поступивших в магистратуру и докторантуру Тегеранского Университета и Университета Тарбиат Модарес.

Одним из важнейших направлений деятельности кафедры является сотрудничество с российским фондом «Русский мир», с которым Университет им. Фирдоуси заключил меморандум о взаимопонимании. Результатом принятия документа стало создание «Кабинета Русского мира» на факультете филологии и гуманитарных наук. Также меморандум предусматривал оказание безвозмездной помощи в преподавании русского языка и литературы и бесплатное предоставление учебных материалов.

Люди, не являющиеся студентами университета им. Фирдоуси, могут выучить русский язык в специальном университетском колледже.

В будущем руководство вуза планирует сформировать магистерское направление по изучению русского языка и литературы.

6) Гилянский университет

В Гилянском университете кафедра русского языка заработала в 2006 году, и её первыми учащимися стали 35 студентов-переводчиков. В настоящий момент на кафедре работают пять преподавателей.

Гилянский университет развивает активное сотрудничество с другими вузами каспийского региона (в частности, с Астраханским государственным университетом): так, между учебными заведениями заключаются меморандумы и реализуются программы по обмену студентов и преподавателей. Таким образом, учащиеся Гилянского университета имеют возможность на протяжении всего периода обучения ходить на занятия к российским профессорам.

Период обучения бакалавров по переводческому направлению первоначально составлял девять семестров. Первый семестр, предуниверситетский, включал такие предметы, как грамматика русского языка, письменные упражнения и устная практика. Предуниверситетская подготовка прекратилась в 2015 году.

7) Университет Альзахра

Кафедра русского языка в Университете Альзахра открыла двери для студентов в 2010 году. Выпускники-бакалавры этой кафедры успешно поступают на магистерские направления в самые авторитетные вузы Ирана.

Кафедра русского языка проводит также различные образовательные мероприятия: международные конференции, культурные выставки, фестивали Корана, мастер-классы по русскому языку а также открытые лекции, которые читают как университетские, так и приглашённые профессора.

Сейчас на этой кафедре обучаются более 100 студентов бакалавриата.

Цели кафедры русского языка в ближайшие пять лет:

— Открытие магистерских направлений

— Открытие новых направлений на бакалавриате («Практика перевода русского языка» и «Русская литература»)

— Заключение меморандумов о сотрудничестве в культурной и научной сфере с российскими, среднеазиатскими и кавказскими вузами

— Проведение специальных семинаров и научных конференций

Университет имени Шахида Бехешти

Кафедра русского языка в Университете им. Шахида Бехешти заработала в 2010 году, зачислив на обучение 20 студентов бакалавриата.

Кафедра ведёт сотрудничество с престижными вузами РФ, Средней Азии и Кавказа.

8) Университет имени Алламе Табатабаи

В Университете им. Алламе Табатабаи также уже несколько лет действует программа по изучению русского языка.

9) Университет Гомбад Кавус

Программа по изучению русского языка на бакалавриате открылась недавно и в Университете Гомбад Кавус.

Фонды по изучению русского языка, действующие в стенах университетов

— «Кабинет Русского мира» в Мешхедском университете им. Фирдоуси

— Представительство фонда «Русский мир» на факультете иностранных языков Тегеранского университета

— Представительство Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина в Университете Альзахра

Общество русского языка и литературы

Научное общество было создано в целях развития иранской русистики, совершенствования техник преподавания русского языка и литературы, а также в целях повышения качества профессиональной подготовки. Общество русского языка и литературы действует на некоммерческой основе. Его периодика посвящена исключительно научным темам и выходит в Иране на русском языке.