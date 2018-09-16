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Образовательную выставку «Навигатор поступления» провели для абитуриентов
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Образовательную выставку «Навигатор поступления» провели для абитуриентов 

Вечерняя Москва + ещё 1 16 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Мероприятие состоялось в Культурном центре «ЗИЛ» 15 сентября.
Раннее утро. До открытия выставки остаются считаные минуты, а на входе уже очередь из московских школьников, их родителей и классных руководителей. Все хотят узнать о возможностях, которые предоставляют столичные учебные заведения. Москвичка Юлианна Тюкова пришла с дочерью Елизаветой, ученицей 10-го класса.
— Здесь я могу найти подходящие мне специальности на факультетах разных институтов, — рассказала школьница. — Можно узнать, к каким предметам мне нужно готовиться и в каком ключе. Эта информация оказалась очень полезной, потому что мы не знали, как и что выбирать из огромного количества вузов. Одиннадцатиклассница Анастасия Романова за первый час работы выставки обошла несколько стендов столичных вузов. В ее руках множество брошюр и памяток о специальностях и количестве баллов ЕГЭ, которые нужно набрать для поступления.
— Хочу узнать, как готовиться кэкзаменам, — объясняет она. Одним из приоритетных для себя учебных заведений Анастасия считает Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Вместе с ней подходим к информационному стенду вуза. Приветливые консультанты подробно информируют о возможностях академии. Такой же подход на стендах каждого вуза, представленных на «Навигаторе поступления».
— Мы рассказываем про баллы на ЕГЭ, учебу, вне учебную деятельность, — сказала консультант стенда РАНХиГС Алина Бабарина. — Если бы я была абитуриентом, такое мероприятие было бы мне полезным. В интернете информация неполная, и лучше задать вопрос напрямую.
Организаторы подготовили большую программу лекций и мастерклассов. Эксперт портала «Навигатор поступления» Валерия Грейскоп рассказала, как поступить на бюджетное отделение.
Часто абитуриенты спрашивали об эффективных электронных платформах для подготовки к экзаменам. Технологии развиваются, соглашаются эксперты, но все же советуют готовиться комплексно.
— Многие ресурсы полны неактуальных материалов, — считает эксперт по поступлению в вузы России на бюджет и по сдаче экзаменов на высокие баллы Юлия Журавлева. — Нужно тренироваться на заданиях, которые будут в этом году.
На выставке большой блок был отведен профориентации. Специалисты подчеркивают, что для эффективной подготовки важно заранее определиться с будущей профессией и делать упор на предметы, которые позже нужно сдать на ЕГЭ. Немаловажную роль отводят и психологии. Ребенок должен правильно настроиться для того, чтобы на экзамене сознание не затуманилось из
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