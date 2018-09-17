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«Площадь подхватила торжественное „Клянусь!“»: в Самаре прошел парад российского студенчества
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«Площадь подхватила торжественное „Клянусь!“»: в Самаре прошел парад российского студенчества 

63.ru + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: 63.ru
Первокурсники прошли посвящение в студенты
В минувшие выходные в областном центре состоялся долгожданный парад студентов. Праздник прошел в центре кампуса Самарского университета на Московском шоссе, 34.
У организованной сцены выстроились колонны первокурсников сразу девяти ведущих вузов губернии — Самарского университета, Самарского политеха, ПГУТИ, СамГУПС, Самарского института культуры, Международного института рынка, а также медицинского, социально-педагогического, экономического университетов.
Колонна первокурсников Самарского университета
На мероприятии с поздравлениями выступили руководители вузов-участников и врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылёв. Он вручил старостам вузов памятные знаки «За успехи в высшем образовании и научной деятельности». Их обладателями стали Мария Бланкина (СамГТУ), Максим Башаркин (СамГУПС), Олег Куркачёв и Фёдор Мартыненко (Самарский университет), Виктория Сабанова (СамГМУ), Ирина Сарбитова (СГЭУ).
— Награжденные студенты зачитали клятву первокурсника со сцены, а площадь подхватывала торжественное «Клянусь!». Завершился парад перекличкой городов — ректоры спустились к студентам, и они все вместе поприветствовали первокурсников из всех городов-участников во время телемоста с Москвой, — рассказали очевидцы.
Первый парад российского студенчества прошел в Москве в 2002 году. Идею подхватили и в других городах. Теперь в мероприятии ежегодно участвуют 47 регионов. В Самаре парад состоялся в четвертый раз. В этом году он прошел под эгидой празднования 100-летия университетского образования в регионе. Организатором выступает Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королёва.
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