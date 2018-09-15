Ещё
Ученики Пчевской школы посетили 58 пожарно-спасательную часть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики Пчевской школы посетили 58 пожарно-спасательную часть 

Ivyborg.ru 21 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Сотрудниками МЧС в Киришском районе организовали экскурсию для школьников деревни Пчева в 58 пожарно-спасательную часть.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, к огнеборцам 58 пожарно-спасательной части пожаловали ученики Пчевской школы. Они провели для ребят экскурсию по зданию, показали караульные помещения, дежурно-диспетчерскую службу и помещения для отдыха.
Также пожарный показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование. Даже девчонкам было интересно примерить боевую одежду. Ребятам рассказали об имеющихся в распоряжении пожарных машинах, что с ними связано, как они работают и чем оборудованы.
Ivyborg.ru: последние новости
Сборы денег в школах: законно ли, куда жаловаться и как бороться? МЧС прогнозирует 12 сентября в Ленобласти дожди, местами грозы и сильный ветер Скончался супруг Валентины Матвиенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей437
Российский чиновник покончил с собой20
Российские ракеты задели Америку224
Япония выставила России жесткое условие мира1203
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей300
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
03:26
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
В мире Статьи
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение