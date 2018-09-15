Ученики Пчевской школы посетили 58 пожарно-спасательную часть

Сотрудниками МЧС в Киришском районе организовали экскурсию для школьников деревни Пчева в 58 пожарно-спасательную часть.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, к огнеборцам 58 пожарно-спасательной части пожаловали ученики Пчевской школы. Они провели для ребят экскурсию по зданию, показали караульные помещения, дежурно-диспетчерскую службу и помещения для отдыха.

Также пожарный показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование. Даже девчонкам было интересно примерить боевую одежду. Ребятам рассказали об имеющихся в распоряжении пожарных машинах, что с ними связано, как они работают и чем оборудованы.