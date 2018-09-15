Волонтеры из числа молодёжи пройдут по школам каждого района Самары с театрализованными представлениями. «Жизнь — не театр» — именно так называется социальный проект, который запустят в областном центре во вторник, 17 сентября. По задумке авторов, волонтеры пройдут по самарским школам и на языке молодёжи расскажут учащимся об опасности наркозависимости. Ребят вовлекут в тренинг-игру, в ходе которой им придётся принимать решения вне зависимости от социальной оценки, а также учиться отвечать за свои поступки. Кроме того, школьникам покажут театральные постановки, которые были специально разработаны молодыми добровольцами совместно с психологами. Такое общение, по мнению авторов проекта, поможет эффективнее донести до подростков информацию о вреде наркотических средств.
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