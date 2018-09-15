Yle (Финляндия): «Женственные мальчики и девочки-пацанки тоже должны иметь свои права»: финские школы борются со старыми гендерными ролями, и это…

Новый стандарт финского образования обязывает школы предоставлять детям обучение без навязывания определенных гендерных ролей. Потребность в помощи финской организации по защите прав человека и сексуальных меньшинств «Сета» (Seta) возросла, однако далеко не все рады преобразованиям.

Еще не так давно мальчики и девочки, учащиеся в финских школах, разделялись в конце перемены на две разные группы. На зимних уроках физкультуры девочки надевали фигурные коньки, а мальчики — хоккейные.

Скоро все это останется в истории. Что уж говорить о времени до проведения школьной реформы, когда большая часть детей училась в специальных заведениях, предназначенных исключительно для девочек или мальчиков.

Учащейся девятого класса Садиа аль-Мусави (Sadia al-Musawi) такой старинный способ образования кажется странным.

«Я сама такой человек: если мне скажут, что чем-то могут заниматься только мальчики или только девочки, то я все сделаю наоборот».

По мнению Эфе Кортелайнена (Efe Kortelainen), одноклассника аль-Мусави, разный подход к обучению девочек и мальчиков звучит «абсурдно». Сейчас финские школы придают все меньшее значение полу ребенка.

«Немного странно это слышать, ведь сам я привык к тому, что могу делать все, что захочу. Это именно такая школа, в которой можно гордиться тем, что все — разные».

Уважение к личным особенностям каждого ребенка — не цель, выбранная отдельной школой, а обязательный пункт, указанный в новом учебном плане для финских школ.

Согласно учебному плану, средним школам нужно, в частности, помогать учащимся проходить обучение «без навязывания гендерных ролей».

Но что же это означает на практике?

Девочек по-прежнему можно называть девочками

Причина появления новых предписаний в учебном плане — закон о равноправии, который был обновлен в 2015 году. Запрет на притеснение человека на основании половой принадлежности был дополнен таким образом, что теперь запрет также касается притеснения на основании гендерного самосознания или выражения гендерной идентичности.

Закон обязывает каждую школу разработать программу того, как можно предотвращать случаи притеснения, рассказывает директор школы в столичном районе Итякескус Ютта-Риина Кархунен (Jutta-Riina Karhunen).

«На практике могут появиться туалеты, которыми может пользоваться кто угодно. К уроку физкультуры можно подготовиться не в раздевалке для девочек или мальчиков, а в каком-нибудь другом помещении. Учителя обращаются к ученикам как к «детям» или «молодым людям». Чрезмерного акцента на различия между девочками и мальчиками никто не делает».

Два года назад разразился большой скандал. Финские газеты сообщили, что Ведомство по вопросам образования запретило преподавателям называть девочек девочками и мальчиков — мальчиками. Директор школы в районе Итякескус расценивает это иначе.

«Мы не пытаемся сделать личность гендерно-нейтральной. Я предпочитаю говорить о гендерно-нейтральном воспитании. Можно быть и мальчиком, и девочкой, и кем-нибудь другим».

Вот еще несколько примеров изменений: столярные работы, которые чаще всего предпочитают мальчики, и обучение девочек работе с тканями объединят в один предмет — труд. На уроках физкультуры учащихся теперь будут разделять не по половому признаку, а на более слабых и более сильных. В школах появятся унисекс-туалеты. В учебниках будут изображения дерзких девочек и милых мальчиков, у которых могут быть как гетеросексуальные родители, так и, например, две матери.

Девочек не будут целенаправленно знакомить с профессией медсестер, а мальчиков — с профессией полицейских. Если они сами того не захотят.

Надья Сокура (Nadja Sokura), учитель финского как иностранного, сводит все к одному правилу: не надо строить догадок.

«Человек — это гораздо больше, чем пол или цвет кожи. На основании этих характеристик нельзя сделать предположение о том, кто чем хочет заниматься».

Отказ от навязывания гендерных стереотипов — не единственный обязательный пункт нового учебного плана. В средней школе также должны проводиться беседы «о многогранности гендерной идентичности».

Термин «многогранность гендерной идентичности» включает такие понятия, как трансгендер, гендерквир или интерсексуал. Эта тема может озадачить многих взрослых, и профессиональный взгляд приходится искать за пределами школы. Поэтому потребность в консультациях организации по защите прав человека и сексуальных меньшинств «Сета» значительно возросла.

«Четыре-пять лет назад подобные лекции совершенно не пользовались популярностью. В прошлом году весь преподавательский состав нескольких школ прошел полный курс по этой теме. То есть директора распорядились таким образом, чтобы с темой ознакомились не только определенные учителя», — говорит Марита Карвинен (Marita Karvinen), организатор образовательных групп «Сета».

Возможно, одна из причин растущего интереса — более спокойная реакция на то, что мир является гораздо более многогранным, чем нам было известно ранее. Карвинен ссылается на недавний опрос Национального института здравоохранения и социального благосостояния Финляндии (THL), касающийся вопросов здоровья школьников. Более 5% учащихся 8-х и 9-х классов сообщили, что ощущают принадлежность к другому полу. Каждый десятый учащийся лицея заявил, что не считает себя гетеросексуалом.

«Преподаватели сталкиваются с этим вопросом, и им нужно уметь на него отвечать».

Некоторые выступают против лекций о гендерной идентичности: «Не надо показывать фотографии»

Однако многие выступают против нововведений. В некоторых школах столичного региона договоренности о встречах с организацией «Сета» были отменены, поскольку родители учащихся начали протестовать.

«Некоторые запланированные встречи с представителем организации отменяли. Или же учащийся покидал кабинет, потому что, по его мнению, ему не стоит присутствовать на подобном уроке», — говорит Карвинен.

Часто причиной такого поведения являются религиозные взгляды семьи учащегося. В области Северная Остроботния против нововведений часто выступали члены христианских общин, в столичном регионе — представители мусульманских кругов.

По мнению Карвинен, имеют место искаженные представления о деятельности «Сета».

«Однажды нашу лекцию отменил директор. Мы смогли попасть в школу на том условии, что «учащимся не будут показывать фотографии». Возникает вопрос, какие же фотографии, по мнению школы, мы хотели показывать?» — удивляется Карвинен.

Основываясь на телефонном опросе «Юле» (Yle, финская телерадиокомпания), такие проблемы не являются частыми для столичного региона. Кархунен, проработавшая в школах восточного Хельсинки 20 лет, говорит, что ни разу не сталкивалась с родителем, которого бы разозлила эта тема.

«Мы чаще слышим слова благодарности. Со здравым подходом можно решить и этот вопрос. Не нужно ни акцентировать на нем слишком много внимания, ни вовсе обделять вниманием».

Что же обсуждается на лекциях организации «Сета»?

По словам Карвинен, речь идет о прояснениях норм школьного мира. Цель таких разговоров — борьба с предрассудками: например, с тем, что сексуальный интерес человека может быть направлен только на представителей противоположного пола, или с тем, что все люди делятся только на мужчин и женщин.

«Учебники и все общество стремятся только подчеркивать известные нормы. Мы хотим их расширить. Чтобы молодежь научилась понимать, что ты в порядке, если испытываешь что-то другое. Даже если считаешь, что ты относишься к другому полу. Или что есть дети, выглядящие как мальчики, но на самом деле являющиеся девочками».

По мнению представителей организации «Сета», рост понимания таких проблем может предотвратить проблему травли в школе.

«Если спросить у ребенка, почему в школе над кем-то издеваются, ответ часто бывает довольно простым: потому что он другой. Расширение понятия нормы может преодолеть границы, созданные этими отличиями».

Запрещает ли «Сета» мальчику с «мальчишескими» увлечениями и интересом к девочкам быть тем, кем он является?

«Ни в коем случае. Пусть будут мужественные мальчики и женственные девочки. Но женственные мальчики и девочки-пацанки тоже должны иметь свои права. Как и все остальные».

По мнению финской организации «Настоящий брак» (Aito avioliitto), которая не согласна со взглядами «Сета», разговоры о том, что существует больше двух полов, могут только сильнее запутать молодежь в вопросах гендерной самоидентификации. По мнению «Сета», все обстоит совсем иначе.

«Детей сильнее сбивает с толку то, что они видят реальность, о которой никто больше не говорит», — рассуждает Карвинен.