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Азербайджанские школы и вузы отмечают День знаний
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Азербайджанские школы и вузы отмечают День знаний 

Мир24 15 сентября 2018
День знаний в Азербайджане. Этот праздник отмечают во всех учебных заведениях страны, в том числе и в вузах. В республике их 42, сообщает телеканал «МИР 24».
В этом году в высшие учебные заведения поступили около 40 тысяч абитуриентов. Сегодня они стали первокурсниками и получили свой первый документ — студенческий билет. Тех, кто лучше всех справились со вступительными экзаменами, поддержит государство. Некоторые даже получат президентскую стипендию. Только в бакинской Высшей школе нефти на нее могут рассчитывать 26 человек.
«Я отличилась среди абитуриентов. Для этого я трудилась над собой, читала много книг, слушала советы своих педагогов. Я горжусь, что удостоена стипендии главы государства», — студентка 1-го курса бакинской Высшей школы нефти Гюлай Алекберова.
В этом году Высшая школа нефти стала лидером по числу президентских стипендиатов.
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