Конкурс «Директор школы» закрыт. Одним из последних лауреатов стала нижегородка

— Друзья, делюсь с вами своей радостью! Я стала лауреатом Всероссийского конкурса «Директор школы — 2018». Вошла в 30 лучших директоров школ России ! — написала Маргарита Банникова в Facebook. — Жаль, что в этом году не будет финала, а то можно было бы побороться и за лучшего в десятке!

Обычно конкурс проходил в два этапа — заочный и очный. Последний проходил в Москве и заканчивался церемонией награждения победителей. В этом году конкурс так и не был объявлен, и победителей объявили на основании заочного этапа.

— У меня грустная информация. Цифра девять оказалась для нас несчастливой. Мы успешно делали наш конкурс «Директор школы» в течение восьми лет и действительно, простите за пафос, вкладывали в это душу и сердце (и деньги). И он стал за это время весьма успешным и значимым событием. Но все когда-нибудь кончается, — написал в Facebook председатель жюри конкурса Константин Ушаков . — Два года назад нам стало не хватать тех средств, которые мы и наши партнеры могли выделять на это мероприятие, и мы воспользовались помощью Министерства образования и науки , которое вошло в состав учредителей конкурса и взяло на себя основные обязательства по его финансированию. И все шло хорошо до этого года. Но в этом году ситуация вдруг изменилась. Весной конкурс на проведение мероприятия МОНом объявлен не был, а потом мы узнали, что средства выделяются через госзадание АПКиППРО, которое сейчас преобразовано в Центр реализации государственно образовательной политики и информационных технологий (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ).

С его слов, эта организация «перехватила» проект у « Учительской газеты », которую обещали сделать подрядчиком. Бывшие организаторы согласились, но и этого не произошло. Как предполагает Ушаков, из-за реорганизации министерства (оно было разделено на два: Министерство просвещения и Министерство образования и науки). Коллектив «Учительской газеты» принял решение выйти из проекта.

Организаторы уверены, что кризис, в который попал конкурс временный, и проект возродится, но без них. А «Учительская газета», учтя прошлые ошибки, уже задумала новый.