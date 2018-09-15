Медведев поздравил студентов и преподавателей МИСиС со столетием учебного заведения

МОСКВА , 15 сентября. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил студентов и преподавателей Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» со столетним юбилеем учебного заведения. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Сегодня МИСиС занимает высокое место среди технических вузов России. Студенты получают здесь современные знания, учатся у известных профессоров, занимаются наукой и исследованиями в высокотехнологичных лабораториях", — говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что благодаря тесному сотрудничеству вуза с крупными российскими компаниями создаются инновационные технологии, которые применяются в производстве, а достижения молодых ученых университета неоднократно были отмечены премией правительства России в области науки и техники. Премьер уверен, что университет будет служить примером качественного образования и останется центром притяжения для талантливых молодых людей.

НИТУ «МИСиС» входит в топ-100 лучших вузов мира по своим стратегическим направлениям — металлургии и горному делу — по данным ключевых мировых образовательных рейтингов.