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Медведев поздравил студентов и преподавателей МИСиС со столетием учебного заведения
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Медведев поздравил студентов и преподавателей МИСиС со столетием учебного заведения 

ТАСС 15 сентября 2018
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил студентов и преподавателей Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» со столетним юбилеем учебного заведения. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.
"Сегодня МИСиС занимает высокое место среди технических вузов России. Студенты получают здесь современные знания, учатся у известных профессоров, занимаются наукой и исследованиями в высокотехнологичных лабораториях", — говорится в поздравлении.
Медведев отметил, что благодаря тесному сотрудничеству вуза с крупными российскими компаниями создаются инновационные технологии, которые применяются в производстве, а достижения молодых ученых университета неоднократно были отмечены премией правительства России в области науки и техники. Премьер уверен, что университет будет служить примером качественного образования и останется центром притяжения для талантливых молодых людей.
НИТУ «МИСиС» входит в топ-100 лучших вузов мира по своим стратегическим направлениям — металлургии и горному делу — по данным ключевых мировых образовательных рейтингов.
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