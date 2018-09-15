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В пожарных вузах МЧС принесли присягу 700 курсантов-первокурсников
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В пожарных вузах МЧС принесли присягу 700 курсантов-первокурсников 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Курсанты-первокурсники столичной Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС РФ, Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы (ГПС) и Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС принесли в субботу присягу.
В Москве на торжественном мероприятии присутствовало руководство ведомства, ветераны и родственники курсантов. «Уверен, что весь профессорско-преподавательский состав, все должностные лица академии и МЧС помогут вам адаптироваться в новых условиях, помогут вам стать настоящими защитниками нашей Родины», — напутствовал курсантов и.о. замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев, добавив, что в субботу присягу также принесли первокурсники еще двух вузов МЧС РФ — всего около 700 курсантов.
В столичной академии присягу принесли 155 курсантов первого курса факультета техносферной безопасности и факультета пожарной безопасности, в том числе 24 девушки. В этом году АГПС исполнилось 85 лет — это старейший вуз в системе МЧС. В память об этом у входа в академию была открыта Аллея Героев — пожарных, учившихся в стенах АГПС.
Кобзев, который сам учился в военном вузе, отметил, что для адаптации к службе курсанту необходимо около года, после чего «им можно доверить и боевой участок, и все что связано со спасением людей».
Ранее сообщалось, что в 2018 году в вузы МЧС РФ поступило на четверть больше человек, чем в 2017 году.
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