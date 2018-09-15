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«Добрые уроки» с 15 по 30 сентября пройдут в российских школах
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«Добрые уроки» с 15 по 30 сентября пройдут в российских школах 

ТАСС 15 сентября 2018
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. «Добрые уроки», посвященные созданию волонтерских отрядов, пройдут, как ожидается, в 5 тыс. российских школах с 15 по 30 сентября. Об этом сообщила в субботу ТАСС директор «Российского детско-юношеского центра» ("Росдетцентра") Алиса Крюкова.
"Добрые уроки" пройдут с 15 по 30 сентября. Ожидаем, что охват составит порядка 5 тыс. школ", — сказала Крюкова.
В свою очередь председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев отметил, что темой урока является создание волонтерских отрядов. «Целью акции является привлечение детей и подростков к социальной активности, запуску своих волонтерских проектов и добрых дел. Участникам рассказывают о добровольчестве в целом и инструктируют, как создать свой волонтерский отряд на базе школы», — уточнил он.
"С распространением акции увеличивается количество участников и организаторов, и если изначально уроки были доступны только в очном формате, то теперь появился и онлайн-формат, как дополнение к традиционным урокам. Очные уроки стали проводить не только волонтеры местных волонтерских организаций, но и педагоги, команды детей-лидеров", — подчеркнул Метелев.
Как уточнили организаторы, акция проводится третий год подряд для учеников с 5 по 11 класс. В акции «Добрые уроки» в 2017 году приняли участие более 800 школ из более 320 российских городов и сел.
Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца.
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