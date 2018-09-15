Школа XXI века — какая она?

«Учись, мой сын: наука сокращает / Нам опыты быстротекущей жизни…», — наставлял царь Борис Годунов царевича Феодора. Царевич молча внимал словам государя. А жаль, что не поинтересовался: сколько учиться-то? Вопрос этот с каждой новой эпохой становится всё более актуальным. В самом скором будущем он может сильно огорчить тысячи наших детей. Дело в том, что накануне нынешнего учебного года в Государственной думе заговорили о необходимости перейти на 12-летнее школьное обучение, как, дескать, это уже давно принято во многих европейских странах. Пока кто-то высказывается за, кто-то — против, ничего конкретного. Но мы же знаем: у нас испокон века принято ругать Запад с тем же рвением, с которым мы перенимаем разные его новации. В том числе в образовании. Достаточно вспомнить Болонскую систему, скопированную нами для отечественных вузов, а потом ЕГЭ, внедрённый в наши школы. Причём в обоих случаях всё делалось срочно, ломая через коленку всю отечественную систему образования вместе с преподавателями и учениками.

Не удивляйтесь, если уже нынешней осенью отдельные депутаты, чиновники и телевизор начнут нас убеждать в том, что продлить детям школьное счастье ещё на годик крайне необходимо, поскольку полезно.

В общем, не удивляйтесь, если уже нынешней осенью отдельные депутаты, чиновники и телевизор начнут нас убеждать в том, что продлить детям школьное счастье ещё на годик крайне необходимо, поскольку полезно. И вроде как это будет очень даже логично, ведь объём знаний, необходимых современному человеку, в последние несколько десятилетий возрос неимоверно, да и многие облечённые властью доброхоты, что ни день, настойчиво предлагают включить в школьную программу то одну дисциплину, то другую.

Кто обеспечил наши победы в ХХ веке

В 1908 году, ровно 110 лет назад, в России был принят закон о введении бесплатного обязательного начального обучения детей 8-12 лет. Но страна должна была не сразу перейти к всеобщей грамоте, а в течение ближайших десяти лет. Да и закон был принят с огромным опозданием. По крайней мере, на десятилетие, потому что ещё всеобщая перепись 1897 года показала: грамотных в империи — всего 21%, один человек на каждые пять жителей. А ведь ещё в 1871 году после победы во франко-прусской войне Отто фон Бисмарк произнёс фразу настолько верную, что она быстро стала крылатой: «Войну выиграл прусский учитель». Эта неспешность дорого обошлась царской России. И в войне 1905 года с Японией , и в начавшейся в августе 1914-го Первой мировой, и, конечно, в 1917-м. Образованный солдат понимает не только, как воевать и что родина — это вся страна, а не только твоя деревня, он к тому же не купится на призывы типа «Грабь награбленное!», потому что знает: любой грабёж — преступление. После окончания Гражданской войны большевики начали с ликвидации безграмотности и всеобщее начальное обязательное образование ввели фактически только с сентября 1930 года. В 1933–1937 годах перешли к обязательному 7-летнему обучению детей, но лишь в городах и рабочих посёлках, на селе оно стало обязательным в первой половине 1950-х. В 1956-м была отменена плата за обучение в старших классах школ и средних специальных учебных заведениях, а также в вузах. Так, на 40-м году советской власти у всех детей, наконец, появились равные возможности. В 1958–1962 годах перешли от всеобщего обязательного 7-летнего образования к 8-летнему. В 1977-м в качестве полного среднего образования утвердили 10-летний курс школьного обучения. И, наконец, в 1984-м общеобразовательная школа стала 11-летней. Несмотря на все красивые лозунги, в СССР, как и во всех других странах — коммунистических или капиталистических, — переход от одного этапа в развитии народного образования к другому диктовался сугубо утилитарными государственными интересами. Сначала надо было уметь управлять трактором, потом — самолётом, ещё позже — космическим кораблём. Без полноценного базового школьного образования освоить множество сложных профессий, появившихся в ХХ веке, было просто невозможно.

Все победы, которые одерживала наша страна в минувшем столетии — на поле боя, за кульманом, в цехе, в космосе, — принадлежали, в первую очередь, отечественному учителю.

Так что все победы, которые одерживала наша страна в минувшем столетии — на поле боя, за кульманом, в цехе, в космосе, — принадлежали, в первую очередь, отечественному учителю. Причём независимо от того, где он трудился, — в общеобразовательной школе, Доме пионеров и школьников, военном училище, ПТУ, вузе или на ускоренных курсах подготовки младших командиров Красной армии.

Облик ласковый! Облик милый!

Однако XXI век — не чета ХХ веку. Переходи хоть на 12-летнее школьное обучение, хоть на 20-летнее, это ровным счётом ничего не даст. Нынешнее столетие принципиально иное: оно уже не индустриальное, а модернизационное. Интеллектуальная продукция — новые гаджеты, программные продукты, патенты — уже теперь обеспечивает большую выручку, чем торговля вооружением, чугуном, газом или нефтью. Не случайно первая компания, перешагнувшая рубеж своей капитализации в триллион долларов, — Apple . Вне всякого сомнения, в достаточно близкой перспективе новые технологии будут ещё более революционными и рождаться станут гораздо быстрее. А значит, и жизнь качественно изменится. Как именно — этого, конечно, никто не знает. Но общие тенденции изменений на рынке труда, думаю, достаточно ясны. Десятки и даже сотни распространённых в наши дни профессий, особенно те, что связаны с тяжёлым и монотонным трудом, уйдут в прошлое. Роботы выполнят эти виды работ быстрее, качественнее и дешевле. В особой цене окажутся те, кто привык думать, обладает инициативой и творческими способностями. Да вдобавок умеет разбираться не только в каком-то одном узком сегменте проблемы, но и в смежных. Учёный, работающий в ЦЕРНе на БАКе (Большом адронном коллайдере), рассказывал мне, что в их огромном интернациональном коллективе при возникновении каких-либо «затыков» зовут русских, потому что они получили более широкое научное образование. Ещё будут цениться специалисты-аналитики, особенно если они способны к масштабному видению той или иной ситуации. Уже сегодня в некоторых английских банках принимают на работу выпускников… филологических факультетов. Считается, что банковскому делу можно обучить и на специальных курсах, а вот высокий уровень общей культуры, необходимый для широты взглядов, так легко не даётся…

Юный обладатель аттестата зрелости в XXI веке должен будет обладать не столько огромным набором знаний, сколько огромным набором личных качеств — умением и желанием постоянно учиться, высоким уровнем интеллекта, творческим началом, широтой кругозора.