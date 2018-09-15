На что не надо нести деньги в школу

Наступила осень, прозвенел звонок, и дети в новенькой форме, с рюкзаками за плечами, отправились в школу. И казалось бы, родителям можно уже и выдохнуть: «Собрали, успели, уложились!», но не выходит… Добровольно

С началом учебного года в дело вступает родительский комитет, который, взывая к состраданию и пониманию, рассказывает о нуждах школы и класса и требует денег. Вновь и вновь, пока не заплатите, хоть частями или месячными взносами. И не секрет, что инициатива эта иногда идет от учителя и высшего руководства школы.

Кто-то расстается с деньгами не задумываясь, воспринимая поборы как данность, и забывает о взносах на следующий день. Но для многих, особенно если детей в семье несколько, требуемые суммы оказываются непосильными. Ведь счет идет не на копейки, и взносы за одного школьника могут превышать треть средней заработной платы по Краснодару . Что же тогда делать?

Знать и помнить, что школа имеет право взимать плату лишь за;некоторые дополнительные образовательные услуги, и;только после подписания соответствующего договора.

Остальные взносы возможны исключительно в добровольном порядке и по личному желанию. Принуждения незаконны, и такие действия всех участников процесса, в том числе и родительского комитета, наказуемы.

Добровольно и по желанию

Так за что же надо платить деньги, а за что нет?

«Согласно существующему законодательству образование в нашей стране бесплатное. Конечно, у родителей есть свои обязанности по обеспечению детей: они самостоятельно, за свой счет приобретают им портфели, тетради и все школьные принадлежности.

Школьная и спортивная форма — тоже зона ответственности родителей, — рассказали нам в департаменте образования администрации Краснодара. — А вот учебниками обеспечивает учеников школа. Они получают их в библиотеке во временное пользование».

Обычно одним учебником друг за другом пользуется не менее пяти детей, так что книжка вашему ребенку может достаться потрепанной. И тут уже личное дело каждого родителя: никто не запретит купить своему ребенку новый учебник, но и не отберет старый.

Приобретение учебной литературы за; счет родителей ученика правомерно лишь в;том случае, если предмет входит в;число дополнительных образовательных услуг, оказываемых на;платной;основе. ;

Отдельно стоит сказать о рабочих тетрадях на печатной основе. Они не являются обязательными, и закон «не;позволяет настаивать» на;покупке этих пособий.

Однако в школьной практике их применение широко распространено, и не случайно. Тут стоит взвесить все «за» и «против», чтобы не оказалось позже, что из-за их «добровольного отсутствия» материал ребенок полностью не освоил.

Личным решением

Когда речь заходит о школьных поборах, то чаще всего родители имеют в виду сбор средств на покупку парт, жалюзи, ремонт класса, компьютеров, проекторов и прочих на первый взгляд необходимых вещей. Однако по закону запрещено брать плату за;услуги, которые оказываются в;рамках государственного задания за;счет бюджетных средств. ;

«В школе есть все необходимое для того, чтобы дети учились: мебель, компьютерная техника, оборудование. Но иногда родители хотят что-то обновить: купить новые парты, заменить шкафы для одежды.

Это их право — улучшить условия обучения своих детей. Здесь важен принцип добровольности: участвуют в таких мероприятиях только по желанию.

Приобретенное оборудование, мебель передается по договору дарения школе и ставятся на баланс», — объясняют нам в департаменте образования.

Согласно Федеральному закону «Об;образовании в;Российской Федерации», школы обязаны обеспечить и охрану, и;безопасность детей во;время их;пребывания в;учебной организации, и оплата охранного агентства тоже идет из бюджета города. И если, взывая к вашей бдительности, с вас пытаются снять на эту услугу деньги, то это тоже незаконно.

За рамками программы

«Единственная обязательная статья расходов в школе — питание. Дети находятся в школе более четырех часов, и без организации дополнительного горячего приема пищи здоровью ребенка может быть нанесен вред.

Администрация Краснодара выделяет 10 рублей 50 копеек в день каждому ребенку, а если ребенок из многодетной или малообеспеченной семьи, то и больше.

Родители платят остаток до суммы, определенной на питание в конкретной школе, самостоятельно по квитанции через банковские организации», — прокомментировали в департаменте образования.

Еще возможны денежные траты на дополнительные образовательные услуги — кружки и занятия, — но только на те, которые не дублируют предоставленные бесплатно. Их перечень формируется с учетом пожеланий родителей.

Например, дети изучают иностранный язык не в рамках программы, а углубляют, расширяют свои знания, ведь кому-то нужен деловой английский, кому-то — английский для чтения технической литературы, а кто-то хочет научиться свободно и красиво говорить, увеличив свой словарный запас.

Заметьте, это не тот случай, когда речь идет о дополнительных занятиях с учителем при подготовке к грядущей контрольной «за недорого». И когда родители, во избежание предвзятого отношения к ребенку, готовы, закрыв глаза и рот, платить, по сути, за бездарно потраченное время.

Не выжить без помощи

В условиях сложившейся экономики школы сегодня и сами прилагают немалые усилия для решения своих назревших проблем.

«Оказывая дополнительные платные образовательные услуги, лицей №90 за прошлый учебный год заработал порядка 8 млн рублей, а гимназия №87 — 9;млн рублей.

После уплаты налогов и зарплаты сотрудникам оставшиеся деньги пошли на нужды школы и оказались хорошей подмогой для подготовки к началу учебного года», — рассказывает Владимир Белоусов , директор лицея №90 и председатель комитета по образованию, культуре, вопросам семьи и детства городской Думы Краснодара.

Кроме того, не забывают помогать школам городские депутаты. Образование для них — приоритет. По словам Владимира Белоусова, на капитальный ремонт школ и классов, приобретение инвентаря и оборудования в прошлом учебном году по программе наказов избирателей было выделено порядка 53 млн рублей. Но все равно учебные заведения нуждаются в помощи, покрыть все необходимые расходы не получается.

«Школа не может выжить без привлечения дополнительных средств, в том числе добровольных пожертвований.

Но они должны быть по инициативе родителей, и размер их — определяться жертвующими.

Кроме того, все операции, связанные с приемом денег, обязаны осуществляться через банк, а директор школы — ежегодно публично отчитываться о расходовании привлеченных средств, — проинструктировали нас в департаменте образования администрации Краснодара.

— И если какие-то из этих требований не выполняются, звоните нам».

Важно

Горячая линия департамента образования администрации Краснодара;по вопросам сборов денежных средств:

— тел. (861) 251-05-40 — тел. (861) 251-05-33 — тел. (861) 251-05-37.

«КИ» также писали, что новая школа открыта в хуторе им. Ленина 1 сентября.

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