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Специалисты помогают учителям разобраться в новых технологиях
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Специалисты помогают учителям разобраться в новых технологиях 

Вечерняя Москва + ещё 1 15 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Чтобы вызвать бригаду специалистов, достаточно собрать группу из семи — десяти человек и подать онлайн-заявку.
С начала учебного года специалисты департамента информационных технологий помогают учителям разобраться, как работает «Московская электронная школа». Бесплатную поддержку также могут получить школьники и их родители. Специалисты приезжают в школы и объясняют, как работать с высокотехнологичным оборудованием — подключают к сети Wi-Fi, настраивают интерактивные панели, устанавливают мобильные приложения родителям, рассказывают о преимуществах новых образовательных технологий.
Для того чтобы получить помощь, нужно собрать группу из семи человек или больше и подать онлайн-заявку. Все заявки рассматриваются в течение восьми часов, после чего назначается время и день консультации. Вызвать специалистов могут учителя, школьники и родители. Первая бригада прибыла на вызов уже 5 сентября.
«Московская электронная школа» — это проект, благодаря которому столичное образование наполняется современными цифровыми технологиями. На сегодня «МЭШ» включает в себя несколько сервисов, пользоваться которыми могут учителя, школьники и родители.
Сегодня уже 1183 школьных здания подключены к системе «МЭШ», а электронными журналами и дневниками пользуются более 1,5 миллиона человек. Вместо обычных досок в школах появляются современные интерактивные панели, а вместо бумажных учебников — электронные пособия.
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