Евгений Куйвашев и Юрий Чайка с почетными выпускниками УрГЮУ приняли участие в закладке капсулы времени в честь 100-летия вуза

«Безусловно, все эти годы институт менялся. Менялись его официальные названия. Но неизменным на протяжении века остается главное — уровень образования и особое отношение к нравственному воспитанию студентов. Вуз выпускает серьезных, конкурентоспособных в юридическом сообществе профессионалов», — заявил генеральный прокурор.

Евгений Куйвашев отметил, что на протяжении века Уральский государственный юридический университет готовит достойные кадры, выдающихся ученых, деятелей юриспруденции, и сегодняшние студенты имеют полное право гордиться своими выпускниками.

Университет вносит достойный вклад в развитие гражданского общества, занимает лидерские позиции среди аналогичных учебных заведений страны, готовит высококвалифицированных специалистов права. Студентам я желаю равняться на своих достойных выпускников, старших товарищей», — пожелал Евгений Куйвашев.

Губернатор вместе с почетными гостями праздника возложил цветы к мемориалам Сергея Алексеева , основателя уральской школы теории права, и Дмитрия Остапенко , занимавшего с 1954 до 1986 года пост ректора свердловского юридического института.

Здесь же состоялась церемония закладки капсулы времени в честь юбилея вуза. Павел Крашенинников назвал это событие символичным.

Глубоко символично, что мы закапываем капсулу на 25 лет, потому что у нас в 2018 году отмечается 25-летие Конституции и без нашей свердловской юридической школы совершенно точно не было бы Конституции и Гражданского кодекса в таком виде, в котором он сейчас», — заявил депутат Государственной думы.

«Дорогие студенты, через 25 лет, когда вы будете выдающимися юристами, а может быть министрами или судьями Верховного суда России и будете стоять на этой площади и участвовать в церемонии вскрытия капсулы, вспомните пожалуйста нас, потому что будущее тех студентов, зависит от нашего настоящего», — обратился к студентам Владимир Бублик.

Предполагается, что капсула будет открыта в 2043 году. Евгений Куйвашев отметил, что за это время кардинально преобразится жизнь страны и выразил уверенность, что миссия юристов останется прежней: верно служить закону и Отечеству, сохранять беспристрастность и объективность, достигать новых высот в юридической науке и практике.