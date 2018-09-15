Пастуха выпускного возраста отправили в первый класс

Пастуха 17-летнего возраста, никогда не посещавшего школу, отправили за парту прямо с поля в Иссык-Кульской области Киргизии . Юноша и его 12-летний брат никогда не проходили медосмотров и не учились в школе.

О том, что 17-летний молодой человек с апреля работает у фермера в предгорье села Ананьево, стало известно районной прокуратуре . Оказалось, что его родители задолжали фермеру 13 тыс. сомов ($186,8) за пастбище, и отправили сына отрабатывать долг, сообщает Turmush. Работать парень должен был на фермера до ноября.

Проверка показала, что оба мальчика не окончил даже начальную школу и для них прокуратура организовала индивидуальное обучение, начиная с программы первого класса. Фермера, родителей, директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Таким же образом наказали социальных работников, которые не защитили права детей.

В настоящее время в стране активно проводятся прокурорские проверки для выявления детей, которых не отдают в школы. Есть случаи, когда это связано с религиозными мотивами, особенно это касается девочек. В частности. В апреле был вынесен приговор паре из Иссык-Кульского района за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Отец и мать — сторонники запрещённого исламистского движения, которое выступает за полный отказ от современной жизни и возвращение во времена пророка Мухаммеда.

Дочери этой пары не ходили в школу, суд дал родителям по два года колонии-поселении, но матери дали отсрочку до исполнения младшей дочери 14 лет. Но и это не дало результатов: после вынесения приговора мать так и не отдала девочек в школу, ссылаясь на веру.

В то же время в Киргизии катастрофически не хватает школ. Эксперты Института Булан (BulanInstituteforPeaceInnovations) направили в начале сентября президенту Сооронбаю Жээнбекову доклад о грядущем крахе системы образования в стране. В обращении сказано, что в Киргизии срочно надо построить 200 новых школ. Но Минобразования называет ещё большую цифру — 600 школ.

Ранее News.ru сообщал, что новый учебный год для первоклассников в некоторых районах Киргизии начнётся в юртах или в аварийных зданиях школ. В Джалал-Абадской области ученики 34 школ будут заниматься в аварийных зданиях, а в одном из сёл Токтогульского района начальные классы пойдут на занятия в юрты.