Ещё
Пастуха выпускного возраста отправили в первый класс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пастуха выпускного возраста отправили в первый класс 

News.ru 15 сентября 2018
Фото: News.ru
Пастуха 17-летнего возраста, никогда не посещавшего школу, отправили за парту прямо с поля в Иссык-Кульской области Киргизии. Юноша и его 12-летний брат никогда не проходили медосмотров и не учились в школе.
О том, что 17-летний молодой человек с апреля работает у фермера в предгорье села Ананьево, стало известно районной прокуратуре. Оказалось, что его родители задолжали фермеру 13 тыс. сомов ($186,8) за пастбище, и отправили сына отрабатывать долг, сообщает Turmush. Работать парень должен был на фермера до ноября.
Проверка показала, что оба мальчика не окончил даже начальную школу и для них прокуратура организовала индивидуальное обучение, начиная с программы первого класса. Фермера, родителей, директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Таким же образом наказали социальных работников, которые не защитили права детей.
В настоящее время в стране активно проводятся прокурорские проверки для выявления детей, которых не отдают в школы. Есть случаи, когда это связано с религиозными мотивами, особенно это касается девочек. В частности. В апреле был вынесен приговор паре из Иссык-Кульского района за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Отец и мать — сторонники запрещённого исламистского движения, которое выступает за полный отказ от современной жизни и возвращение во времена пророка Мухаммеда.
Дочери этой пары не ходили в школу, суд дал родителям по два года колонии-поселении, но матери дали отсрочку до исполнения младшей дочери 14 лет. Но и это не дало результатов: после вынесения приговора мать так и не отдала девочек в школу, ссылаясь на веру.
В то же время в Киргизии катастрофически не хватает школ. Эксперты Института Булан (BulanInstituteforPeaceInnovations) направили в начале сентября президенту Сооронбаю Жээнбекову доклад о грядущем крахе системы образования в стране. В обращении сказано, что в Киргизии срочно надо построить 200 новых школ. Но Минобразования называет ещё большую цифру — 600 школ.
Ранее News.ru сообщал, что новый учебный год для первоклассников в некоторых районах Киргизии начнётся в юртах или в аварийных зданиях школ. В Джалал-Абадской области ученики 34 школ будут заниматься в аварийных зданиях, а в одном из сёл Токтогульского района начальные классы пойдут на занятия в юрты.
News.ru: последние новости
Дерипаска и Фурсенко помогут селянам Родители носящих платки школьниц арестованы в Казахстане Рособрнадзор ответил на вопросы родителей о ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2026
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20381
Раскрыт секрет недоласканных женщин10
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Стал известен ответ Путина Нетаньяху641
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение