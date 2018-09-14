Питерская учительница назвала школьников бедными и тупыми

Учительница музыки одной из школ Петербурга не сдержала своих эмоций, и была записана на видео одним из учеников.

Учительница жаловалась на дисциплину в школе, а заодно сделала вывод, что все это из-за «бедных и убогих» школьников.

«Когда-нибудь дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет?! Потому что убогие приходят!», — восклицала учительница.

Она также назвала учеников «тупыми».

«Че, тупые совсем, навсегда?!», — цитирует «ФАН» учительницу.

Стоит отметить, что ранее на нее уже поступали жалобы. Ее педагогический стаж более 30 лет.

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