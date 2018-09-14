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Школьникам из САО вручили кембриджские сертификаты
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Школьникам из САО вручили кембриджские сертификаты 

Префектура САО города Москвы 14 сентября 2018
Фото: Префектура САО города Москвы
В школе № 1223 состоялась ежегодная церемония вручения кембриджских сертификатов. Ранее ученики сдали международный экзамен по английскому языку.
Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
«Ребята приняли участие в сдаче международных экзаменов по английскому языку в рамках проекта Саmbridge English Schools. В этом году 55 человек подтвердили заявленные уровни языковой компетенции», — говорится на сайте.
Отметим, что школа участвует в образовательном проекте с 2014 года и ежегодно подтверждает статус центра по подготовке к кембриджским экзаменам.
Школа № 1223 находится по адресу Михалковская улица, дом 13а.
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