Школьникам из САО вручили кембриджские сертификаты

В школе № 1223 состоялась ежегодная церемония вручения кембриджских сертификатов. Ранее ученики сдали международный экзамен по английскому языку.

Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«Ребята приняли участие в сдаче международных экзаменов по английскому языку в рамках проекта Саmbridge English Schools. В этом году 55 человек подтвердили заявленные уровни языковой компетенции», — говорится на сайте.

Отметим, что школа участвует в образовательном проекте с 2014 года и ежегодно подтверждает статус центра по подготовке к кембриджским экзаменам.

Школа № 1223 находится по адресу Михалковская улица, дом 13а.