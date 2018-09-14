Совместная научная разработка преподавателей и кадет ОПКУопубликована на страницах журнала «Вестник военного образования

В материале изложены подходы к автоматическому определению местоположения транспортирующего аппарата «Гепард».

Совместная научная разработка преподавателей и кадет Оренбургского президентского кадетского училища опубликована на страницах журнала Министерства обороны Российской Федерации «Вестник военного образования.

Статью „Гепард“ готовится к прыжку», посвященную автоматизации транспортировки на складах военного снаряжения», опубликовал «Вестник военного образования». Ее авторы — кадеты 7б класса Александр Безверхний, 6в класса Алексей Панько и преподаватели информатики и ИКТ, кандидат технических наук Павел Александрович Трофимов и Владислав Геннадьевич Лукьянов.

В материале изложены подходы к автоматическому определению местоположения транспортирующего аппарата «Гепард» на складе с использованием комбинации двух навигационных систем: радиомаяков и инерциальной.