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Совместная научная разработка преподавателей и кадет ОПКУопубликована на страницах журнала «Вестник военного образования
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Совместная научная разработка преподавателей и кадет ОПКУопубликована на страницах журнала «Вестник военного образования 

ТК «Звезда» 14 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
В материале изложены подходы к автоматическому определению местоположения транспортирующего аппарата «Гепард».
Совместная научная разработка преподавателей и кадет Оренбургского президентского кадетского училища опубликована на страницах журнала Министерства обороны Российской Федерации «Вестник военного образования.
Статью „Гепард“ готовится к прыжку», посвященную автоматизации транспортировки на складах военного снаряжения», опубликовал «Вестник военного образования». Ее авторы — кадеты 7б класса Александр Безверхний, 6в класса Алексей Панько и преподаватели информатики и ИКТ, кандидат технических наук Павел Александрович Трофимов и Владислав Геннадьевич Лукьянов.
В материале изложены подходы к автоматическому определению местоположения транспортирующего аппарата «Гепард» на складе с использованием комбинации двух навигационных систем: радиомаяков и инерциальной.
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