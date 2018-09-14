Учебный год в школе №1404 начался с посещения «Экошколы Кусково»

Учащиеся четвертого класса школы №1404 «Гамма» с удовольствием присоединились к олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

Так, команда «Искатели знаний» совершила экскурсию в экоцентр «Экошкола Кусково».

— Ученики четвертого «Б» класса очень любят интерактивные музеи, поэтому отправились в Кусково в первую же учебную неделю, — прокомментировали в пресс-службе сокольнического образовательного учреждения.

Школьники благодаря наглядным пособиям узнали, сколько килограммов пыли вдыхает ежегодно городской жителей и сколько мусорных отходов оставляет одна семья всего за месяц.

Также дети освоили интерактивную карту Москвы и приняли участие в викторинах и играх. На этом сокольнические школьники не остановились». Весь следующий день «Искатели знаний» отвечали на вопросы Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» уже в парке «Северное Тушино».

Фото: предоставлено пресс-службой школы №1404 «Гамма».