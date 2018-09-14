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Учебный год в школе №1404 начался с посещения «Экошколы Кусково»
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Учебный год в школе №1404 начался с посещения «Экошколы Кусково» 

Управа района Сокольники 14 сентября 2018
Фото: Управа района Сокольники
Учащиеся четвертого класса школы №1404 «Гамма» с удовольствием присоединились к олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
Так, команда «Искатели знаний» совершила экскурсию в экоцентр «Экошкола Кусково».
— Ученики четвертого «Б» класса очень любят интерактивные музеи, поэтому отправились в Кусково в первую же учебную неделю, — прокомментировали в пресс-службе сокольнического образовательного учреждения.
Школьники благодаря наглядным пособиям узнали, сколько килограммов пыли вдыхает ежегодно городской жителей и сколько мусорных отходов оставляет одна семья всего за месяц.
Также дети освоили интерактивную карту Москвы и приняли участие в викторинах и играх. На этом сокольнические школьники не остановились». Весь следующий день «Искатели знаний» отвечали на вопросы Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» уже в парке «Северное Тушино».
Фото: предоставлено пресс-службой школы №1404 «Гамма».
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