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Магомед Курбанов рассказал о важности проведения молодежных форумов
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Магомед Курбанов рассказал о важности проведения молодежных форумов 

Mirmol.ru 14 сентября 2018
Фото: Mirmol.ru
Магомед Курбанов рассказал о важности проведения молодежных форумовДепутат Народного Собрания, заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, спорту и по делам молодежи Магомед Курбанов прокомментировал подписанное сегодня на форуме «РИФ. Кавказ» соглашение о подключении школ Дагестана к сети Интернет.
«Отрадно, что два молодежных форума проходят в то время, когда наш электорат ориентирован на молодых людей. Здесь на «РИФ. Кавказе» подписывают соглашение, которое даст большой импульс в развитии образования. Мы должны создавать условия для всех учащихся как в сельских школах, так и в городских, потому что ученик, независимо от того, где он учится — в сельской или в городской школе, — сдает Единый Государственный Экзамен. И то, что мы уделяем внимание развитию интернет технологий в сельских школах, даст положительный результат», — говорит Курбанов.
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